Xiếc Việt ghi dấu tại Liên hoan Nghệ thuật Xiếc Quốc tế Minsk

Trước đó, hai nghệ sĩ tham dự Liên hoan Nghệ thuật Xiếc Quốc tế Minsk lần thứ 4, diễn ra từ ngày 17 - 20/9 tại Minsk, Belarus. Tiết mục đu dây đôi “Khoảnh khắc tình yêu” đã giành Giải Bạc trong cuộc tranh tài gồm 31 tiết mục của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia.

Liên hoan Nghệ thuật Xiếc Quốc tế Minsk lần thứ 4, diễn ra tại Minsk, Belarus quy tụ nhiều quốc gia tham dự.

“Khoảnh khắc tình yêu” thuộc thể loại đu dây đôi, kết hợp kỹ thuật trên không, sức mạnh, khả năng kiểm soát cơ thể và sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ. Bên cạnh các động tác có độ khó cao, tiết mục xây dựng câu chuyện về sự nâng đỡ, gắn bó và tin tưởng bằng ngôn ngữ hình thể.

Theo kết quả của Liên hoan, Giải Grand Prix được trao cho tiết mục xiếc hổ của đoàn Italy. Ba Giải Vàng thuộc về các tiết mục đu dây xích của Belarus, đu bay của Triều Tiên và nhào lộn trên ván của Nga. Việt Nam nhận một trong ba Giải Bạc, bên cạnh tiết mục xiếc gấu của Rạp xiếc Nikulin và nhào lộn trên sào của Nga.

Tiết mục biểu diễn đu dây đôi "Khoảnh khắc tình yêu" của Việt Nam.

Để trở lại sân khấu quốc tế, Thanh Hoa phải tập luyện sau thời gian nghỉ sinh con. Nữ nghệ sĩ cho biết sự thay đổi về thể lực và hơi thở khiến mỗi buổi tập khó khăn hơn trước. Hai nghệ sĩ cũng có thời gian dài gián đoạn việc tập luyện chung nên phải khẩn trương khôi phục kỹ thuật và khả năng phối hợp.

“Sau khi sinh, cơ thể mình không còn như trước. Mỗi lần tập, hơi thở mệt hơn. Vì vậy, khi biết kết quả, tôi vỡ òa vì trước hết mình đã chiến thắng được bản thân”, Thanh Hoa chia sẻ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh tặng hoa các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Nhân dân Lưu Thị Bích Liên, người hướng dẫn chuyên môn cho tiết mục, cho biết quá trình chuẩn bị diễn ra trong thời gian khá gấp. Sau hành trình bay dài, đoàn chỉ có thời gian ngắn để làm quen với sân khấu, đạo cụ và không gian biểu diễn trước khi bước vào phần thi.

Theo bà Lưu Thị Bích Liên, đu dây đôi đòi hỏi hai nghệ sĩ phải duy trì thể lực, kỹ thuật và sự phối hợp liên tục. Việc gián đoạn tập luyện, đặc biệt sau thời gian Thanh Hoa nghỉ sinh con, tạo thêm áp lực về tâm lý. Ban huấn luyện tập trung giúp hai nghệ sĩ lấy lại sự tự tin, ổn định kỹ thuật và thích nghi nhanh với điều kiện sân khấu tại Minsk.

Đoàn Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tại Liên hoan Nghệ thuật Xiếc Quốc tế Minsk.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, cho biết Liên hoan có chất lượng chuyên môn cao, tạo điều kiện để nghệ sĩ trong nước giao lưu, học hỏi và đánh giá năng lực của mình trong đời sống xiếc quốc tế. Các chương trình thi và gala với sức chứa khoảng 1.600 chỗ đều kín khán giả.

Từ kết quả tại Minsk, Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị xiếc nước ngoài, đưa nghệ sĩ tham dự thêm các liên hoan quốc tế và nghiên cứu khả năng tổ chức một liên hoan xiếc quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh chia sẻ về các định hướng phát triển sắp tới.

Cùng với hoạt động biểu diễn và giao lưu, Trung tâm sẽ tăng cường tập huấn cho diễn viên về âm nhạc, giải phóng hình thể và bản lĩnh sân khấu; đồng thời nâng cao chất lượng các tiết mục hiện có và đầu tư thêm tác phẩm mới.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lưu Thị Bích Liên, TP Hồ Chí Minh hiện chưa có cơ sở đào tạo chuyên sâu về xiếc. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ kế cận cần được quan tâm để khai thác hiệu quả các thiết chế biểu diễn mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật và chất lượng nghệ thuật.