Xiaomi và nhiều công ty Trung Quốc đang muốn hồi sinh phablet?

Trong thời gian gần đây, smartphone màn hình gập rộng đã trở nên cực kỳ phổ biến, vượt xa cả những dự đoán trước đó. Sự gia tăng này có thể được lý giải bởi nhu cầu ngày càng cao đối với những chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, cùng với những lợi ích mà màn hình rộng mang lại so với các mẫu điện thoại màn hình dài kiểu thanh như trước đây.

Phablet từng thất bại, nhưng đang có cơ hội trở lại.

Giờ đây, thông tin từ Digital Chat Station cho thấy Xiaomi đang phát triển một mẫu smartphone mới với thiết kế dạng tấm và màn hình rộng, tương tự như kích thước màn hình ngoài của các dòng điện thoại gập như Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo. Điều này gợi cho chúng ta nhớ về sự trở lại của phablet, một dạng sản phẩm kết hợp giữa smartphone và tablet, đã từng thất bại trước đây.

Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về kích thước màn hình, nhưng nhiều khả năng sản phẩm này của Xiaomi sẽ có kích thước tương đương với Xiaomi 18 Fold vừa ra mắt gần đây, với màn hình ngoài 5,38 inch và tỷ lệ khung hình gần 3:2. Đặc biệt, thiết bị có thể tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên, một tính năng đang trở nên phổ biến trên các điện thoại gập.

Không chỉ riêng Xiaomi, nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng đang nghiên cứu hoặc đã cho ra mắt các sản phẩm tương tự. Huawei đã giới thiệu Pura X View, một chiếc điện thoại màn hình rộng dạng tấm không thể gập lại. Trong khi đó, OPPO cũng được cho là đang phát triển một phiên bản riêng với khả năng trang bị hai camera 200 MP hướng đến phân khúc cao cấp.

Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo đang thúc đẩy sự quan tâm của người dùng đối với điện thoại màn hình rộng.

Ngoài những thương hiệu trên, Digital Chat Station còn cho biết vivo và Honor cũng đang cạnh tranh để ra mắt điện thoại dạng tấm rộng vào năm 2027. Trong số này, Honor nhiều khả năng sẽ áp dụng thiết kế tương tự như sản phẩm của Huawei, theo thông tin từ một bài đăng trên Weibo.

Sự phát triển của smartphone màn hình gập rộng không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà sản xuất trong ngành công nghệ di động. Chưa rõ khả năng thành công của sản phẩm, nhưng nhiều khả năng những chiếc “phablet nâng cấp” này sẽ thu hút được người tiêu dùng và không bị thất bại như trước đây.