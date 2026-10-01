Xiaomi Smart Band 11 ra mắt tại thị trường Việt Nam: Màn hình 2.000 nit, pin dùng 21 ngày

Xiaomi Smart Band 11 là thế hệ vòng đeo tay thông minh mới nhất của Xiaomi vừa được trình làng tại thị trường Việt Nam, tiếp tục duy trì thế mạnh về sự cân bằng giữa tính năng hiện đại và giá thành hợp lý. Ở phiên bản lần này, thiết bị tập trung vào những cải tiến thực chất về công nghệ hiển thị ngoài trời, chất liệu hoàn thiện cao cấp và nền tảng cảm biến đo đạc thể chất chuyên sâu.

Xiaomi Smart Band 11 ra mắt tại Việt Nam

Thiết kế công thái học mỏng 9,99mm và bổ sung tùy chọn gốm

Về ngôn ngữ thiết kế, Xiaomi Smart Band 11 tiếp tục hướng tới trải nghiệm đeo thoải mái với thân máy mỏng chỉ 9,99mm. Trọng lượng nhẹ cùng dây đeo mềm mại giúp hạn chế tối đa cảm giác vướng víu trên cổ tay khi vận động cường độ cao hoặc theo dõi giấc ngủ qua đêm.

Đáng chú ý, Xiaomi đã đa dạng hóa phong cách tiếp cận khách hàng thông qua hai chất liệu chế tác khung viền riêng biệt. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khung hợp kim nhôm nguyên khối mang đậm nét thể thao, năng động. Trong khi đó, biến thể Ceramic Edition được chế tác từ gốm cao cấp với sắc Trắng ngọc trai, hướng đến nhóm người dùng ưa chuộng tính thời trang và sự sang trọng. Ngoài ra, phiên bản tích hợp NFC đa chức năng cũng góp mặt để tối ưu các thao tác kết nối thường nhật.

Xiaomi Smart Band 11 có thiết kế mỏng nhẹ

Màn hình AMOLED 2.000 nit và tối ưu hóa diện tích hiển thị

Không gian hiển thị trên Xiaomi Smart Band 11 được nâng cấp rõ rệt nhờ việc vát mỏng phần viền xung quanh xuống mức 2,0mm đều ở cả bốn cạnh. Kích thước màn hình đạt 1,72 inch, đẩy tỷ lệ diện tích màn hình so với thân máy lên tới 77%, cho phép hiển thị các trường dữ liệu sức khỏe và thông báo một cách thoáng đãng.

Đột phá công nghệ đáng kể nhất trên mặt trước là độ sáng cực đại chạm ngưỡng 2.000 nit, kết hợp cùng tần số quét 60Hz. Nhờ mức sáng cao vượt trội trong phân khúc thiết bị đeo thông minh nhỏ gọn, nội dung luôn được thể hiện sắc nét, dễ quan sát ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng màn hình luôn hiển thị (Always On Display), giúp người dùng cập nhật thời gian tức thì mà không cần thao tác nhấc cổ tay.

Vòng đeo tay thông minh mới của Xiaomi có màn hình sáng

Nâng cấp cảm biến sinh hiệu và năng lực tập luyện chuyên sâu

Hệ thống cảm biến trên Xiaomi Smart Band 11 được tinh chỉnh thuật toán để nâng cao độ tin cậy trong các phép đo sinh hiệu liên tục. Thiết bị đảm nhiệm vai trò theo dõi nhịp tim 24/7, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), đo lường mức độ căng thẳng và phân tích các giai đoạn giấc ngủ chuyên nghiệp, từ đó đưa ra những gợi ý phù hợp để người dùng cải thiện sinh hoạt.

Xiaomi Smart Band 11 giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Đối với nhu cầu rèn luyện thể chất, vòng tay tích hợp hơn 150 chế độ thể thao từ cơ bản đến nâng cao. Nhờ đạt chuẩn kháng nước 5ATM, người dùng có thể thoải mái sử dụng thiết bị khi đi bơi, đặc biệt cảm biến vẫn duy trì khả năng đo nhịp tim liên tục dưới môi trường nước.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi Smart Band 11

Thời lượng pin và mức giá phân phối

Để đảm bảo chu kỳ sử dụng không bị gián đoạn, Xiaomi Smart Band 11 được trang bị viên pin 233mAh đi kèm chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 tiết kiệm năng lượng. Ở điều kiện vận hành tiêu chuẩn, thiết bị có thể duy trì hoạt động bền bỉ lên đến 21 ngày chỉ sau một lần sạc đầy.

Tại thị trường Việt Nam, Xiaomi Smart Band 11 phiên bản khung hợp kim nhôm có mức giá niêm yết khởi điểm từ 1,49 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Ceramic Edition hoàn thiện bằng chất liệu gốm cao cấp có giá bán là 2,19 triệu đồng, mang lại thêm sự lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc thiết bị đeo thông minh phổ thông.