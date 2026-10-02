Xiaomi Smart Band 11 lên kệ tại Việt Nam, giá hơn 1 triệu đồng

Xiaomi đã cho ra mắt Smart Band 11 tại Việt Nam, thế hệ kế nhiệm Smart Band 10. Về thiết kế, sản phẩm có thân máy dày 9,99 mm, mang lại cảm giác đeo gọn nhẹ trong các hoạt động hàng ngày cũng như khi ngủ.

Ở thế hệ mới, Xiaomi cung cấp nhiều lựa chọn chất liệu tùy theo phiên bản. Bản tiêu chuẩn sử dụng khung hợp kim nhôm, trong khi Ceramic Edition sở hữu khung gốm màu trắng ngọc trai, hướng đến phong cách cao cấp hơn. Dây đeo và phụ kiện cũng có nhiều màu sắc để người dùng tùy biến theo sở thích.

Về khả năng hiển thị, Smart Band 11 được trang bị màn hình AMOLED 1,72 inch với viền mỏng 2 mm ở cả bốn cạnh, giúp tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 77%.

Màn hình có độ sáng tối đa 2.000 nit, tần số quét 60 Hz và hỗ trợ Always On Display. Độ sáng cao giúp nội dung dễ đọc hơn khi sử dụng ngoài trời, trong khi tần số quét 60 Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn.

Về tính năng sức khỏe, Smart Band 11 hỗ trợ theo dõi liên tục nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng và chất lượng giấc ngủ. Xiaomi cho biết độ chính xác khi theo dõi nhịp tim đã được cải thiện, đồng thời các thuật toán phân tích mới có thể đưa ra hướng dẫn cá nhân hóa dựa trên dữ liệu giấc ngủ và thói quen sinh hoạt, giúp người dùng chủ động điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi.

Đối với hoạt động thể thao, vòng đeo tay hỗ trợ hơn 150 chế độ tập luyện, từ các hoạt động hàng ngày đến những bài tập chuyên sâu. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước 5ATM và vẫn có khả năng theo dõi nhịp tim khi người dùng bơi lội.

Smart Band 11 được trang bị viên pin 233 mAh, cho thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày theo công bố của Xiaomi trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn. Mức pin này giúp người dùng giảm tần suất sạc, ngay cả khi thường xuyên sử dụng các tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, Xiaomi còn giới thiệu tùy chọn NFC nhằm phục vụ các nhu cầu kết nối và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, hãng chưa công bố cụ thể các chức năng. Phiên bản Unibody Edition và bản NFC sẽ được mở bán trong thời gian tới, trong khi giá bán và ngày lên kệ cụ thể chưa được công bố.

Xiaomi Smart Band 11 bắt đầu được bán tại Việt Nam thông qua website chính của hãng và các hệ thống bán lẻ. Trong đợt đầu, người dùng có thể lựa chọn giữa hai phiên bản.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khung hợp kim nhôm với ba màu đen màn đêm, bạc băng tuyết và hồng huyền bí, có giá niêm yết 1,69 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 1/10 - 31/10, sản phẩm được ưu đãi còn 1,49 triệu đồng.

Trong khi đó, Ceramic Edition sử dụng khung gốm màu trắng ngọc trai, có giá niêm yết 2,39 triệu đồng và hiện được giảm 200.000 đồng, còn 2,19 triệu đồng.