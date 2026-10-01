Xiaomi Smart Band 11 hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao

Xiaomi Smart Band 11 hỗ trợ theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng cho người dùng

Xiaomi Smart Band 11 được trang bị màn hình AMOLED 1,72 inch với tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 77%, viền siêu mỏng 2mm ở cả bốn cạnh mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng mắt nhưng vẫn giữ được tổng thể nhỏ gọn đặc trưng của một thiết bị đeo.

Độ sáng tối đa lên đến 2.000 nit giúp nội dung hiển thị rõ ràng hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng, tần số quét 60Hz hỗ trợ thao tác vuốt chạm mượt mà. Thiết bị cũng hỗ trợ màn hình màu luôn bật (Always On Display), giúp người dùng thuận tiện theo dõi thông tin ngay trên cổ tay.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm hiển thị, Xiaomi Smart Band 11 còn được phát triển như một phụ kiện có thể linh hoạt kết hợp với phong cách cá nhân. Thiết bị sở hữu thiết kế mỏng 9,99mm, với nhiều lựa chọn chất liệu trên từng phiên bản. Phiên bản Unibody Edition nổi bật với thân kim loại nguyên khối, trong khi Ceramic Edition sử dụng chất liệu gốm, tạo nên những sắc thái riêng và phù hợp với đa dạng phong cách cá nhân.

Xiaomi Smart Band 11 hỗ trợ theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và mức độ căng thẳng, giúp người dùng chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe hàng ngày. Khả năng đo nhịp tim được cải thiện về độ chính xác, kết hợp cùng tính năng theo dõi giấc ngủ chuyên nghiệp và hướng dẫn cá nhân hóa…

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, Xiaomi Smart Band 11 còn hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, phù hợp từ những hoạt động thường ngày đến các bài tập luyện chuyên sâu. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước 5ATM và hỗ trợ theo dõi nhịp tim ngay cả dưới nước, giúp theo dõi quá trình vận động hiệu quả hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động.

Đáng chú ý, Xiaomi Smart Band 11 còn có phiên bản NFC với khả năng kết nối NFC đa chức năng, mang đến thêm lựa chọn tiện lợi cho người dùng trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Phiên bản tích hợp NFC và phiên bản đặc biệt với thiết kế nguyên khối sẽ được mở bán trong thời gian tới.

Xiaomi Smart Band 11 đã được mở bán. Trong đợt mở bán đầu tiên, sản phẩm có hai phiên bản, phiên bản khung gốm màu Trắng ngọc trai và phiên bản tiêu chuẩn khung hợp kim nhôm, gồm ba tùy chọn màu sắc Đen màn đêm, Bạc băng tuyết và Hồng huyền bí. Theo đó phiên bản gốm có giá 2.390.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, phiên bản tiêu chuẩn có giá 1.690.000 đồng, giảm 200.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.