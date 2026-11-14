Xiaomi Redmi K100 gây chú ý với viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh

Redmi K100 cho thấy các hãng smartphone đang tìm kiếm hướng đi mới để tạo sức hút giữa thị trường ngày càng cạnh tranh. Nếu trước đây cuộc đua công nghệ tập trung vào camera độ phân giải cao, thì hiện nay dung lượng pin đang trở thành lợi thế đáng chú ý. Mẫu điện thoại của Xiaomi gây ấn tượng với viên pin lên tới 10.000 mAh.

Được giới thiệu tại Trung Quốc, Redmi K100 sử dụng pin silicon-carbon 10.000 mAh, đưa thiết bị vào nhóm smartphone có dung lượng pin lớn trong phân khúc tầm trung. Đây cũng là một trong số ít mẫu máy hiện nay sở hữu pin từ 10.000 mAh trở lên. Những cái tên đáng chú ý khác gồm Redmi Note 17 Pro Max và dòng HONOR Win 2.

Trong khi nhiều hãng Trung Quốc liên tục nâng dung lượng pin, các thương hiệu lớn như Apple, Samsung và Google vẫn duy trì mức pin quanh 5.000 mAh trên nhiều mẫu smartphone cao cấp. Sự khác biệt này cho thấy mỗi nhà sản xuất đang lựa chọn hướng phát triển riêng. Với Redmi K100, Xiaomi tập trung tạo lợi thế bằng viên pin có dung lượng vượt trội.

Redmi K100 sử dụng pin silicon-carbon 10.000 mAh.

Ở phân khúc cao cấp, Galaxy S26 Ultra và dòng Galaxy Z Fold8 được cho là vẫn sử dụng pin 5.000 mAh. Đáng chú ý, Galaxy Z Fold8 Ultra được nhắc đến như mẫu điện thoại đầu tiên của Samsung ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon. Trong khi đó, Pixel 11 Pro XL có dung lượng pin 5.115 mAh. So với Redmi K100, những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể về dung lượng pin giữa các thiết bị.

Ngoài viên pin lớn, Redmi K100 còn được trang bị cấu hình hướng đến nhu cầu sử dụng hiệu năng cao. Máy dự kiến sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, kết hợp RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng lên tới 512 GB. Cấu hình này mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ và không gian lưu trữ rộng rãi. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế vẫn cần được đánh giá thêm trong quá trình sử dụng.

Màn hình cũng là một trong những điểm đáng chú ý của Redmi K100. Thiết bị sở hữu tấm nền AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 2.772 x 1.280 pixel và tần số quét 165 Hz. Độ sáng tối đa được công bố ở mức 3.500 nit, hỗ trợ hiển thị rõ hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng. Những thông số này hướng đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sắc nét.

Redmi K100 được trang bị hệ thống camera kép.

Ở mặt sau, Redmi K100 được trang bị hệ thống camera kép gồm cảm biến chính 50 MP và camera góc siêu rộng 8 MP. Máy còn đạt chuẩn IP69K về khả năng chống bụi, chống nước và hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7. Những trang bị này giúp sản phẩm không chỉ tập trung vào thời lượng pin mà còn đáp ứng các nhu cầu sử dụng thường ngày. Dù vậy, chất lượng chụp ảnh thực tế vẫn cần được kiểm chứng.

Tại Trung Quốc, Redmi K100 có giá khởi điểm 3.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 13,57 triệu đồng. Hiện Xiaomi chưa công bố thông tin chính thức về việc phân phối mẫu máy này tại các thị trường khác. Tuy nhiên, sản phẩm có thể được đưa ra thị trường toàn cầu dưới thương hiệu POCO F-series, dựa trên cách Xiaomi từng triển khai với các thế hệ trước. Đây vẫn là khả năng dự đoán và cần chờ thông báo từ hãng.

Trước đó, Redmi K90 và Redmi K80 từng được giới thiệu trên thị trường quốc tế lần lượt dưới tên POCO F8 Pro và POCO F7 Pro. Vì vậy, khả năng Redmi K100 tiếp nối hướng đi này đang thu hút sự quan tâm của người dùng. Nếu được phát hành rộng rãi, viên pin 10.000 mAh có thể trở thành lợi thế đáng kể của thiết bị. Dẫu vậy, giá bán và thời điểm ra mắt tại từng thị trường vẫn chưa được xác nhận.