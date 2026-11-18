Xiaomi 18 Pro Max với màn hình phụ phía sau và màu Đỏ Velvet ấn tượng.

Màn hình phụ phía sau tích hợp AI: Đột phá thiết kế và tương tác

Điểm nhấn khác biệt lớn nhất trên Xiaomi 18 Pro Series là việc tích hợp liền mạch màn hình phụ phía sau với cụm camera Leica. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình sau 2,9 inch, trong khi Xiaomi 18 Pro trang bị màn hình 2,7 inch. Cả hai sử dụng tấm nền M11 LTPO AMOLED tùy chỉnh, tần số quét thích ứng 1–120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và phủ kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.

Xiaomi 18 Pro Series với màn hình phụ phía sau.

Màn hình phụ hỗ trợ xem trước khung hình trực tiếp để chụp ảnh selfie và quay vlog chất lượng cao bằng cụm camera Leica mặt sau. Thiết bị tự động chuyển sang camera góc siêu rộng khi chụp ảnh nhóm từ 3 người trở lên. Trong quá trình sử dụng hằng ngày, màn hình sau hỗ trợ hiển thị nhanh cuộc gọi, thông báo, chỉ dẫn điều hướng, ghim ghi chú, hình nền động và dịch hội thoại hai màn hình. Người dùng cũng có thể tương tác trực tiếp với trợ lý Gemini Live và tự tạo ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua GenAI Apps.

Hệ thống camera kép Leica 200MP và công nghệ nhiếp ảnh đỉnh cao

Xiaomi 18 Pro Series nâng tầm nhiếp ảnh di động khi trang bị độ phân giải 200MP cho cả camera chính lẫn camera telephoto. Camera chính Leica 200MP sở hữu cảm biến lớn 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67, chống rung OIS và thiết kế quang học Leica UltraPure. Mẫu Pro Max ứng dụng cảm biến Light Fusion 960L công nghệ LOFIC HDR dải tương phản động 16,2EV, trong khi mẫu Pro sử dụng cảm biến Light Fusion 960.

Người dùng trải nghhiệm Xiaomi 18 Pro Series tại Việt Nam

Camera telephoto tiềm vọng Leica 200MP sở hữu cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm, zoom quang 3,2x và hỗ trợ In-Sensor Zoom ở các mức 150mm và 300mm. Công nghệ lăng kính Power Prism giúp tăng khả năng thu sáng thiếu sáng, kết hợp cự ly lấy nét 12cm hỗ trợ chụp macro sắc nét. Máy bổ sung camera góc siêu rộng Leica 50MP 102 độ, hỗ trợ quay video 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision, Log 10-bit cùng 3 phong cách màu ảnh Leica.

Hiệu năng Snapdragon 2nm vượt trội và viên pin Silicon-Carbon 7.050mAh

Bộ đôi được trang bị nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Bản Pro Max sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nâng hiệu năng CPU thêm 13%, GPU 44% và NPU 35%. Bản Pro dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tăng CPU 10% và GPU 35%. Cả hai tích hợp hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop thế hệ mới duy trì hiệu suất vận hành ổn định.

Xiaomi Việt Nam ra mắt Xiaomi 18 Pro Series cùng lúc với thị truờng quốc tế.

Về năng lượng, Xiaomi 18 Pro Max sở hữu viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.050mAh kết hợp sạc nhanh 100W HyperCharge. Xiaomi 18 Pro trang bị pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 90W HyperCharge. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược tiện lợi.

Màn hình HyperRGB 2.0, thiết kế cao cấp và Xiaomi HyperOS 4

Xiaomi 18 Pro sở hữu màn hình chính 6,4 inch nhỏ gọn, còn Pro Max trang bị màn hình 6,9 inch với viền siêu mỏng đối xứng 0,99mm. Tấm nền OLED M11 tích hợp công nghệ Xiaomi HyperRGB 2.0, độ phân giải 1.5K, LTPO 1–120Hz và độ sáng 4.000 nit. Cả hai chạy hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4, tích hợp Xiaomi HyperAI, Google Gemini, Circle to Search, đạt chuẩn kháng nước IP68 và cảm biến vân tay siêu âm. Thiết bị có bốn tùy chọn màu sắc: Đen, Trắng, Xanh Thiên Hà và Đỏ Velvet.

Xiaomi 18 Pro Series nhận đặt trước từ 17-11 đến 3-12-2026 và mở bán từ 4-12-2026 với mức giá như sau: Xiaomi 18 Pro (12GB + 256GB) giá 39.990.000 đồng, ưu đãi còn 33.990.000 đồng; Xiaomi 18 Pro (12GB + 512GB) giá 44.990.000 đồng, ưu đãi còn 38.990.000 đồng; Xiaomi 18 Pro Max (12GB + 256GB) giá 43.990.000 đồng, ưu đãi còn37.990.000 đồng và Xiaomi 18 Pro Max (12GB + 512GB) giá 47.990.000 đồng, ưu đãi còn 41.990.000 đồng.