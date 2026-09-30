Xiaomi ra mắt thế hệ mới của máy massage lưng Mijia

Xiaomi vừa ra mắt Mijia Smart Waist and Back Massager, mẫu máy massage lưng và eo thông minh thế hệ mới tại Trung Quốc. So với phiên bản Mijia Smart Waist Massager ra mắt năm 2024, sản phẩm mới được cải tiến đáng kể về cấu trúc cơ học, cho phép các đầu massage hoạt động trên phạm vi rộng hơn.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống dẫn hướng. Thay vì sử dụng cụm 20 bi massage cố định chủ yếu tác động vào vùng lưng dưới như phiên bản trước, Mijia Smart Waist and Back Massager được trang bị thanh dẫn hướng kép linh hoạt dài 450 mm.

Các đầu massage có thể tự động di chuyển lên xuống dọc theo hai bên cột sống, mở rộng phạm vi tác động từ khu vực bả vai xuống tận vùng thắt lưng cùng.

Thanh dẫn hướng có độ cong R550 mm được Xiaomi cho biết đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và phù hợp với đường cong tự nhiên của vùng eo. Nhờ đó, hệ thống có thể ôm sát cơ thể hơn trong quá trình massage.

Thiết kế ôm sát cơ thể trong quá trình massage

Thiết bị sử dụng tổng cộng bốn đầu massage gồm hai đầu lớn và hai đầu nhỏ. Các đầu massage được chế tạo từ vật liệu có độ bền cao, bố trí theo dạng nhấp nhô nhằm mô phỏng động tác bấm huyệt truyền thống.

Người dùng có thể lựa chọn bảy chế độ massage được cài đặt sẵn hoặc kết nối thiết bị với ứng dụng Mi Home để thiết lập thêm ba chương trình tùy chỉnh.

Thông qua Mi Home, người dùng có thể điều chỉnh các thiết lập bằng điện thoại, trong đó có chế độ massage theo vùng. Khi được kích hoạt, các đầu massage sẽ di chuyển qua lại trong một phạm vi hẹp để tập trung tác động lên khu vực cụ thể, hỗ trợ giảm cảm giác mỏi và căng cơ.

Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng không bắt buộc bởi thiết bị vẫn có nút bấm vật lý ở cạnh bên để khởi động và điều khiển trực tiếp.

Bên cạnh massage, Xiaomi tích hợp bên trong máy một bộ phận gia nhiệt bằng graphene với diện tích 10.000 mm2. Chức năng sưởi có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các chế độ massage, mang đến thêm một lựa chọn thư giãn cho người dùng.

Hệ thống sưởi bằng graphene bao phủ diện tích 10.000 mm2

Mijia Smart Waist and Back Massager có trọng lượng 2,2 kg và độ dày tổng thể dưới 75 mm. Thân máy được thiết kế theo đường cong của vùng eo, nhờ đó có thể sử dụng như một chiếc gối tựa lưng thông thường khi không bật chức năng massage. Thiết bị cũng có thể được đặt dưới chân để các đầu massage tác động lên cơ bắp chân.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cơ chế tự động thu gọn đầu massage. Khi chuyển sang trạng thái chờ, cụm đầu massage sẽ rút sâu vào bên trong thân máy, hạn chế tình trạng các chi tiết cơ học gây cộm hoặc tạo áp lực lên lưng khi người dùng chỉ muốn tựa vào thiết bị để nghỉ ngơi.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu đen và màu cát nhạt, đi kèm pin dung lượng 3.150 mAh và cáp sạc USB Type-C dài 1,5 m.

Mijia Smart Waist and Back Massager sẽ được Xiaomi đưa lên nền tảng gọi vốn cộng đồng Xiaomi Youpin tại Trung Quốc từ ngày 12/10, với mức giá 509 nhân dân tệ (1,97 triệu đồng).