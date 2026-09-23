Xiaomi ra mắt máy rửa bát để bàn Mijia Smart Countertop 5 bộ: Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Thương hiệu công nghệ Xiaomi vừa giới thiệu mẫu máy rửa chén bát để bàn Mijia Smart Countertop Dishwasher 5-Set tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết 1.998 nhân dân tệ (khoảng 7,73 triệu đồng). Thiết bị hướng đến nhóm gia đình trẻ và các không gian bếp có diện tích hạn chế, nơi việc lắp đặt hệ thống máy rửa bát âm tủ cồng kềnh gặp nhiều trở ngại.

Xiaomi ra mắt máy rửa chén thông minh

Thiết kế công thái học tối ưu diện tích bếp

Mijia Smart Countertop Dishwasher 5-Set sở hữu kích thước ba chiều lần lượt là 550 x 598 x 350 mm cùng trọng lượng 18,5 kg, giúp người dùng dễ dàng bố trí trực tiếp trên mặt bàn bếp. Điểm đáng chú ý trong ngôn ngữ thiết kế là cơ chế cửa xếp từ tính, giới hạn độ sâu tối đa khi mở toàn phần ở mức 600 mm, giảm thiểu sự chiếm dụng không gian thao tác trong bếp nhỏ.

Sản phẩm có thiết kế khá nhỏ gọn

Dù có phom dáng gọn gàng, khoang chứa bên trong vẫn cung cấp sức chứa lên tới 5 bộ đồ ăn tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của các hộ gia đình từ 2 đến 5 người. Bố cục khoang rửa cho phép sắp xếp linh hoạt các vật dụng nấu nướng kích thước lớn như chảo rán đường kính 30 cm hoặc nồi canh sâu lòng 24 cm.

Cơ chế làm sạch áp lực cao kết hợp trí tuệ nhân tạo

Hệ thống thủy lực của thiết bị gồm 4 cụm tay phun đa hướng với tổng cộng 34 tia nước, tạo ra áp lực làm sạch lên đến 30 kPa giúp đánh bật dầu mỡ cứng đầu bám trên bề mặt chén đĩa.

Máy rửa chén của Xiaomi có nhiều công nghệ thông minh

Đặc biệt, máy tích hợp cảm biến quang học theo dõi độ đục của dòng nước kết hợp thuật toán AI. Hệ thống có khả năng phân tích và nhận diện mức độ bám bẩn trong vòng 10 giây đầu tiên, từ đó tự động đưa ra chương trình rửa tối ưu nhất trong số 8 chế độ vận hành được cài đặt sẵn.

Công nghệ sấy nhiệt PTC và chế độ khử khuẩn chuyên sâu

Quy trình vệ sinh của máy sử dụng nước nóng ở nhiệt độ 75°C để hòa tan chất béo và diệt khuẩn. Sau chu trình rửa, hệ thống sấy khí nóng PTC với nhiệt độ đạt mức 80°C sẽ kích hoạt nhằm làm khô ráo chén đĩa nhanh chóng, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc.

Sản phẩm giúp sấy khô chén dĩa nhanh chóng

Bên cạnh đó, thiết bị còn có thể thay thế tủ bảo quản đồ dùng nhờ tích hợp đèn chiếu tia cực tím (UV) kết hợp hệ thống luân chuyển không khí tuần hoàn. Cơ chế này duy trì trạng thái vô trùng và khô thoáng liên tục trong tối đa 240 giờ (tương đương 10 ngày).

Hiệu quả tiết kiệm tài nguyên và kết nối hệ sinh thái HyperOS

Về hiệu suất tiêu thụ, mẫu máy rửa bát để bàn này đạt chứng nhận tiết kiệm nước cấp độ 1 tại Trung Quốc. Khi vận hành ở chế độ Eco Wash, chu trình chỉ tiêu tốn 8 lít nước và 0,282 kWh điện năng tiêu thụ.

Nằm trong hệ sinh thái nhà thông minh của hãng, sản phẩm tương thích hoàn toàn với nền tảng HyperOS Connect. Người dùng có thể giám sát trạng thái chu trình rửa, thiết lập lịch hẹn giờ qua ứng dụng Mijia trên điện thoại thông minh hoặc điều khiển trực tiếp bằng giọng nói thông qua hệ thống loa thông minh tương thích.