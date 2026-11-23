Xiaomi vừa chính thức giới thiệu máy lọc không khí Mijia All-Effect Air Purifier 2 Ultra tại Trung Quốc với giá niêm yết 7.499 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, vốn có giá niêm yết 5.499 nhân dân tệ khi ra mắt.

Về thiết kế, Mijia 2 Ultra sở hữu thân máy dạng tháp màu xám bạc, thay cho kiểu dáng hình trụ quen thuộc trên nhiều dòng máy lọc không khí của Xiaomi. Mặt trước được trang bị màn hình màu hình tròn hiển thị thông tin chất lượng không khí, trong khi hai bên thân máy có các khe phân phối gió chạy dọc.

Điểm nhấn nằm ở cửa gió phía trên có khả năng tự động nâng lên khi khởi động và hạ xuống khi thiết bị tắt. Ngoài ra, đường dẫn khí hình côn cũng được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn trong quá trình vận hành.

Về hiệu suất, Mijia 2 Ultra có công suất lọc bụi hạt đạt 1.500 m3/h và chỉ số CADR formaldehyde lên tới 1.160 m3/h. Máy sử dụng hệ thống hai quạt kết hợp cửa gió ba hướng, tạo luồng không khí bao phủ góc 180 độ và có thể thổi xa tối đa 10m.

Theo Xiaomi, lưu lượng khí sạch đạt 23.750 lít/phút, tăng gần 78% so với mức 13.333 lít/phút của Mijia Air Purifier 5 Pro. Thiết bị được thiết kế cho không gian có diện tích lên tới 171 m2, phù hợp với phòng khách lớn hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Hệ thống lọc của Mijia 2 Ultra có khả năng xử lý 147 loại chất ô nhiễm trong không khí, bao gồm 108 loại mùi phát sinh từ thú cưng, nấu ăn và các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Máy cũng có thể lọc những tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, mạt bụi và vảy da thú cưng. Đáng chú ý, công nghệ phân hủy aldehyde 2.0 sử dụng lớp xúc tác hợp kim để xử lý formaldehyde và một số loại khí có tính axit. Xiaomi cho biết lớp xúc tác này có thể hoạt động lâu dài mà không cần thay thế định kỳ.

Bên cạnh đó, thiết bị được trang bị hệ thống lọc nhiều lớp với các chức năng khử mùi, phân hủy aldehyde, lọc tổng hợp, kháng khuẩn và giảm tác nhân gây dị ứng. Cấu trúc ma trận than hoạt tính có diện tích tăng gấp bảy lần cũng được tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý mùi.

Hệ thống UVC toàn bề rộng kết hợp lớp phủ kháng khuẩn kép được Xiaomi công bố có cường độ diệt khuẩn cao gấp 14 lần so với mô-đun UVC đơn lẻ trong điều kiện thử nghiệm của hãng, đồng thời mở rộng diện tích khử khuẩn thêm 90%.

Một tính năng đáng chú ý khác là hệ thống hai radar sóng milimet, cho phép phát hiện vị trí người trong phạm vi 6m với góc quét 180 độ. Dựa trên dữ liệu nhận diện, máy cung cấp ba chế độ phân phối không khí bao gồm hướng luồng khí sạch về phía người, tránh thổi trực tiếp vào người hoặc điều chỉnh để luồng gió trở nên dịu hơn khi có người ở gần. Nhờ đó, thiết bị có thể linh hoạt thay đổi hướng phân phối không khí thay vì chỉ hoạt động theo một hướng cố định.

Hệ thống hai radar sóng milimet, cho phép phát hiện vị trí người trong phạm vi 6m với góc quét 180 độ

Về khả năng giám sát, Mijia 2 Ultra tích hợp hệ thống cảm biến theo dõi 10 chỉ số, gồm formaldehyde, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), bụi, PM1, PM2.5, CO₂, nhiệt độ, độ ẩm, nguy cơ vi sinh vật và nồng độ hạt trong không khí.

Theo Xiaomi, máy có thể phát hiện các hạt bụi có kích thước nhỏ tới 0,5 µm. Những thông số này được hiển thị trực tiếp trên màn hình màu ở mặt trước, giúp theo dõi chất lượng không khí trong nhà. Ở chế độ ngủ, độ ồn của thiết bị được công bố ở mức khoảng 33,6 dB(A).

Mijia 2 Ultra sử dụng nền tảng kết nối nhà thông minh Xiaomi HyperOS Connect, hỗ trợ điều khiển và theo dõi từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Người dùng cũng có thể ra lệnh bằng giọng nói thông qua loa hoặc màn hình thông minh tương thích trong hệ sinh thái Xiaomi.

Đáng chú ý, máy có thể phối hợp hoạt động với điều hòa, máy tạo ẩm và hệ thống cấp khí tươi, cho phép thiết lập các kịch bản tự động hóa nhằm quản lý chất lượng không khí và môi trường sinh hoạt trong nhà.