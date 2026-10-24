Xiaomi ra mắt máy hút bụi ô tô có thể gập đôi thân máy

Xiaomi vừa chính thức mở chương trình gây quỹ cộng đồng cho mẫu máy hút bụi ô tô cầm tay Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition tại thị trường Trung Quốc.

Điểm nhấn của Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition nằm ở cơ chế bản lề cho phép thân máy gập đôi khi không sử dụng. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng cất thiết bị trong hộc cửa hoặc cốp xe mà không chiếm nhiều diện tích.

Khi mở rộng hoàn toàn, thân máy tạo thành một ống hút dài, thuận tiện để làm sạch các khe hẹp giữa ghế ngồi, khu vực dưới gầm ghế hay những góc sâu trong cốp xe. Với trọng lượng chỉ 446g, thiết bị cũng cho phép người dùng thao tác bằng một tay tương đối dễ dàng.

Dù có thiết kế nhỏ gọn, máy vẫn được trang bị động cơ không chổi than đường kính 35mm, đạt tốc độ quay tối đa 15.000 vòng/phút và tạo ra lực hút lên tới 20.000Pa.

Máy có động cơ không chổi than đường kính 35mm, đạt tốc độ quay tối đa 15.000 vòng/phút và tạo ra lực hút lên tới 20.000Pa

Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu máy hút bụi cầm tay chuyên dụng cho ô tô, hướng đến nhu cầu làm sạch bụi bẩn, vụn thức ăn và các mảnh vụn nhỏ trên thảm sàn, ghế ngồi cũng như những khe khó tiếp cận.

Thiết bị sử dụng hệ thống gồm 3 viên pin lithium với tổng dung lượng 2.500mAh. Theo công bố, máy có thể hoạt động tối đa 40 phút ở chế độ tiết kiệm năng lượng và khoảng 16 phút ở chế độ công suất cao. Việc sạc pin được thực hiện thông qua cổng USB Type-C, hỗ trợ công suất đầu vào tối đa 22,5W.

Để đáp ứng nhiều nhu cầu vệ sinh khác nhau, Xiaomi trang bị cho sản phẩm 5 loại đầu phụ kiện. Trong đó, đầu hút khe hẹp phù hợp để làm sạch khoảng trống giữa các ghế, hộc cửa và những vị trí nhỏ khó tiếp cận.

Đầu bàn chải mềm được thiết kế dành cho các bề mặt nhạy cảm như bảng điều khiển, cửa gió điều hòa hay bàn phím máy tính. Trong khi đó, đầu bàn chải bản rộng tích hợp miếng dán tĩnh điện giúp thu gom bụi bẩn và lông tóc trên những bề mặt có diện tích lớn hơn.

Ngoài các phụ kiện phục vụ hút bụi thông thường, máy còn có đầu thổi bụi để làm sạch những khe sâu như khu vực khay để cốc, cùng đầu bơm hơi dành cho các vật dụng nhỏ như phao bơi.

Về khả năng bảo dưỡng, Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition sử dụng cơ chế phân tách bụi bằng lực ly tâm nhằm tách các hạt bụi và mảnh vụn khỏi luồng khí, qua đó hạn chế tình trạng tắc nghẽn bộ lọc và duy trì lực hút ổn định.

Cụm lốc xoáy có thể tháo rời bằng thao tác xoay giúp người dùng đổ rác thuận tiện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Cả cụm lốc xoáy và màng lọc đều có thể rửa bằng nước để tái sử dụng.

Tại Trung Quốc, Xiaomi đang triển khai chương trình gây quỹ cộng đồng cho Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition với mức giá 189 nhân dân tệ, tương đương khoảng 731.000 đồng.

Sau khi chiến dịch kết thúc, giá bán lẻ niêm yết của sản phẩm sẽ tăng lên 269 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1 triệu đồng. Hiện Xiaomi chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản quốc tế của mẫu máy hút bụi ô tô này.