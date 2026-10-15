Xiaomi quyết vượt mặt xe điện Porsche

Tập đoàn Xiaomi cho thấy tham vọng rõ ràng khi không để Porsche chiếm ưu thế trên đường đua xe điện hiệu năng cao.

Những hình ảnh chạy thử nghiệm mới nhất của mẫu SU7 Ultra tại đường đua Nurburgring (Đức) tiết lộ hàng loạt nâng cấp khí động học mạnh mẽ, khiến bộ phụ kiện Manthey Kit trên Porsche Taycan trở nên khiêm tốn khi đặt cạnh mẫu sedan điện đến từ Trung Quốc.

Nâng cấp cảm hứng từ xe đua

Các kỹ sư của Xiaomi đã tái thiết kế toàn bộ phần cản trước bằng việc bổ sung bộ chia gió kích thước lớn cùng vây khí động học 2 bên.

Vòm bánh xe phía trước tích hợp thêm các khe thoát gió, đi kèm ốp hông xe mở rộng và hệ thống phanh gốm-carbon đường kính lớn liên tục phát sáng đỏ dưới cường độ vận hành cao.

Ở phía sau, SU7 Ultra sở hữu cánh gió cố định cỡ lớn kết hợp cùng bộ khuếch tán gió làm từ sợi carbon có thiết kế tương đồng với trang bị trên Taycan Turbo GT.

Mẫu xe SU7 Ultra nâng cấp của Xiaomi xuất hiện tại đường đua Nurburging (Đức). Ảnh: InsideEV.

Sự kết hợp này giúp gia tăng tối đa lực ép xuống mặt đường, đảm bảo độ bám đường tối ưu cho dải tốc độ cao và đưa phiên bản thương mại tiến gần hơn tới cấu hình của bản concept từng phá kỷ lục.

"Xiaomi đang nhanh chóng biến SU7 Ultra thương mại thành một cỗ máy sở hữu năng lực vận hành tiệm cận các dòng xe đua chuyên nghiệp", đại diện đội ngũ thử nghiệm đã chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Kỳ vọng vượt qua đối thủ châu Âu

Việc bổ sung dải trang bị khí động học phức tạp đòi hỏi Xiaomi phải tiến hành tinh chỉnh lại hệ thống treo nhằm duy trì sự cân bằng cho phương tiện.

Truyền thông phương Tây nhận định đây cũng có thể là bước đệm để tập đoàn công nghệ đưa cấu hình truyền động cực đại lên mẫu xe thương mại này.

Công suất của mẫu xe từng được Xiaomi quảng cáo với công suất trên 2.000 mã lực. Ảnh: InsideEV.

Trước đó, Xiaomi từng giới thiệu công nghệ hệ thống truyền động 4 motor điện cho công suất tối đa lên đến 2.054 mã lực trên bản thử nghiệm nhưng chưa áp dụng thực tế.

Phiên bản SU7 Ultra nâng cấp mới được xem là mẫu ôtô đáng kỳ vọng để hãng chính thức thương mại hóa cấu hình động cơ siêu cấp này, trực tiếp thách thức vị thế dẫn đầu của các thương hiệu xe thể thao truyền thống đến từ châu Âu.