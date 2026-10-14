Xiaomi POCO X8s lộ diện thông số: Trang bị Snapdragon 7 Gen 4 và RAM 12GB bản quốc tế

Xiaomi đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm thuộc dòng POCO X8 với sự xuất hiện của một thiết bị mới mang tên POCO X8s. Mẫu điện thoại thông minh này vừa lộ diện thông qua các tài liệu chứng nhận từ cơ quan quản lý và cơ sở dữ liệu đo lường hiệu năng Geekbench, hé lộ cấu hình phần cứng đáng chú ý.

Dòng POCO X8 sắp có thêm thành viên mới

Hồ sơ chứng nhận xác thực sự tồn tại của thiết bị thứ năm

Kể từ đầu năm nay, Xiaomi đã giới thiệu 4 thiết bị thuộc dòng sản phẩm này, mở đầu với bộ đôi POCO X8 Pro và POCO X8 Pro Max ra mắt vào tháng 3, theo sau là hai phiên bản POCO X8 và POCO X8 Power vào tháng tiếp theo. POCO X8s sẽ là mẫu máy thứ năm gia nhập dải sản phẩm này trong tương lai gần.

Chứng nhận xác nhận sự tồn tại của POCO X8s

Dữ liệu chia sẻ từ trang XimiTime cho thấy thiết bị mang tên gọi POCO X8s đi kèm mã hiệu model 2609CPC5FG. Đáng chú ý, mã model này đã được cơ quan quản lý Infocomm Media Development Authority (IMDA) tại Singapore phê duyệt. Chữ cái "G" ở đuôi mã hiệu theo quy tắc đặt tên truyền thống của Xiaomi biểu thị đây là biến thể phát hành cho thị trường quốc tế.

Sức mạnh phần cứng từ nền tảng Snapdragon 7 Gen 4

Bên cạnh dữ liệu từ cơ quan quản lý truyền thông, thiết bị mang cùng mã hiệu model 2609CPC5FG cũng đã được kiểm tra trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench, cung cấp cái nhìn chi tiết về vi xử lý trung tâm.

Danh sách Geekbench của điện thoại Xiaomi sắp ra mắt

Thông số từ Geekbench xác nhận POCO X8s sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 với kiến trúc 8 nhân. Đây là con chip hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý tác vụ vượt trội hơn so với dòng POCO X8 tiêu chuẩn đang lưu hành.

Khả năng đa nhiệm và định vị phân khúc

Ngoài vi xử lý thế hệ mới, cơ sở dữ liệu còn ghi nhận mẫu máy chạy thử nghiệm được trang bị dung lượng RAM lên đến 12 GB. Khả năng cao nhà sản xuất vẫn sẽ cung cấp thêm một biến thể RAM 8 GB với mức giá bán dễ tiếp cận hơn cho người dùng phổ thông, tương tự quy luật phân chia phân khúc trước đây của dòng sản phẩm POCO.

Hiện tại, ngày công bố chính thức cũng như giá bán của POCO X8s vẫn chưa được Xiaomi công bố.