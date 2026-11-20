Xiaomi vừa giới thiệu bàn chải điện Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 tại thị trường nội địa Trung Quốc. Điểm nhấn của sản phẩm là cảm biến ba trục kết hợp vòng đèn LED trên tay cầm, cho biết ngay vùng răng nào đã được làm sạch và vùng nào còn bị bỏ sót, mà không cần mở ứng dụng trên điện thoại.

Thiết bị có giá bán lẻ chính thức 199 yuan (tương đương 767 ngàn đồng). Dưới đây là cách các tính năng này vận hành và những thông số đáng chú ý.

Vòng LED trắng và cam: phản hồi tức thì ngay trên tay cầm

Thay vì buộc người dùng xem dữ liệu qua ứng dụng, Mijia Sonic Sweep 2 dùng hệ thống cảm biến ba trục để theo dõi quá trình chải răng. Kết quả được hiển thị trực tiếp qua một vòng đèn LED trên tay cầm.

Cụ thể, đèn màu trắng sáng lên để báo các khu vực đã được làm sạch đầy đủ. Ngược lại, đèn màu cam cảnh báo những vị trí người dùng đã vô tình bỏ sót.

Bàn chải điện Xiaomi Mijia Sonic Sweep 2 màu trắng

Bên cạnh đó, máy vẫn giữ tính năng rung nhắc nhở mỗi 30 giây. Cơ chế phản hồi xúc giác này giúp người dùng chủ động chuyển sang vùng răng tiếp theo.

Động cơ 24.000 nhịp/phút và kỹ thuật chải Bass

Về hiệu suất, Mijia Sonic Sweep 2 được trang bị động cơ có tốc độ lên đến 24.000 nhịp rung mỗi phút. Đầu bàn chải không chỉ rung tại chỗ mà thực hiện chuyển động quét góc rộng.

Theo nguồn tin, cơ chế này mô phỏng kỹ thuật chải răng Bass, vốn được nhiều nha sĩ khuyến nghị để loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn so với cách chải thông thường.

Thiết bị có ba chế độ hoạt động: Nhẹ nhàng, Làm sạch và Làm trắng. Máy cũng ghi nhớ chế độ được dùng gần nhất. Đáng chú ý, thời gian khởi động mờ dần trong ba giây giúp hạn chế kem đánh răng văng ra ngoài trước khi đưa bàn chải vào miệng.

Hai loại đầu chải và chi tiết nhỏ giúp bảo vệ nướu

Sản phẩm đi kèm hai loại đầu bàn chải. Đầu tiêu chuẩn dùng lông hình kim cương để làm sạch sâu, còn đầu dành cho nướu nhạy cảm có sợi lông mỏng chỉ 0,02 mm.

Xiaomi cũng phủ một lớp cao su mềm ở mặt sau đầu bàn chải, nhằm giảm cảm giác khó chịu khi vô tình va chạm vào răng. Phần lông chải không chứa vật liệu đồng để chống rỉ sét và tự phai màu sau khoảng ba tháng, nhắc người dùng thay đầu chải.

Các phiên bản màu sắc của Mijia Sonic Sweep 2

Pin dùng tối đa 180 ngày, sạc USB-C, chống nước IPX8

Thiết bị dài 236 mm và có bốn tùy chọn màu: trắng, hồng, xanh lá, xanh dương. Máy sạc qua cổng USB-C, mất khoảng sáu giờ để đầy pin và đạt chuẩn chống nước IPX8.

Thời lượng pin phụ thuộc chế độ sử dụng: tối đa 180 ngày ở chế độ Nhẹ nhàng hoặc 100 ngày ở chế độ Làm sạch tiêu chuẩn.

Giá 199 yuan: mức giá đáng chú ý trong nhóm bàn chải có cảm biến

Theo công bố, Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 có giá bán lẻ chính thức 199 yuan (tương đương 767 ngàn đồng) tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá này, Xiaomi đưa vào sản phẩm cảm biến theo dõi vùng răng, ba chế độ chải và pin dùng được nhiều tháng.

Nguồn tin chưa nêu giá và thời điểm bán của sản phẩm tại các thị trường khác.

Nguồn: Gizmochina