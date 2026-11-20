Xiaomi vừa giới thiệu máy cạo râu Mijia Portable Electric Shaver Pro, trang bị động cơ 8500 vòng/phút, chip thông minh tự điều chỉnh công suất theo mật độ râu và pin dùng tới 60 ngày. Sản phẩm bổ sung vào hệ sinh thái thiết bị chăm sóc cá nhân của hãng, tập trung vào thiết kế nhỏ gọn cho người thường xuyên di chuyển.

Theo thông tin từ Gizmochina, máy sẽ mở gọi vốn cộng đồng trên nền tảng Xiaomi Youpin từ 10 giờ sáng ngày 2/12 với giá ưu đãi 329 nhân dân tệ (tương đương 1.26 triệu đồng).

Thân hợp kim nguyên khối và lưới cạo đúc phun kim loại

Phiên bản cán thẳng của máy có thân hợp kim đúc nguyên khối, trải qua 15 công đoạn chế tác. Máy có hai tùy chọn màu là Bạc Sông Băng và Xám Chạng Vạng.

Thiết kế kim loại nguyên khối của máy cạo râu Xiaomi mới ra mắt

Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở phần đầu cạo dùng lưới đúc phun kim loại (MIM). Bề mặt lưới dạng lượn sóng, kết hợp các rãnh cong để dẫn những sợi râu mọc lộn xộn, không đều vào đúng vị trí của hệ thống lưỡi cắt lõm bên trong.

Cấu trúc khóa râu ôm sát này đã được Xiaomi cấp bằng sáng chế, nhằm cố định từng sợi râu trước khi cắt. Ngoài ra, lưới làm từ thép có hàm lượng niken thấp, giúp hạn chế kích ứng da với người dùng nhạy cảm.

Chip thông minh và động cơ: cắt mạnh hơn ở vùng râu rậm

Động cơ 8500 vòng/phút hoạt động đồng bộ với một chip xử lý thông minh. Hệ thống liên tục theo dõi mật độ râu trong lúc cạo để điều chỉnh công suất và tốc độ động cơ theo thời gian thực.

Thay vì giữ một tốc độ cắt cố định, máy tự tăng lực cắt khi đi qua vùng râu rậm. Theo mô tả của nguồn tin, cách làm này giúp hạn chế tình trạng giật hoặc kéo râu gây đau rát.

Phần tay cầm có thể nghiêng 10 độ về hai phía, để đầu cạo bám sát các đường cong quanh quai hàm và môi. Bề mặt máy còn được phủ lớp vi hạt mật độ cao, giúp giảm ma sát khi tiếp xúc với da mặt.

Đầu cạo linh hoạt trên máy cạo râu Mijia Portable Electric Shaver Pro

Pin 60 ngày, sạc Type-C và khả năng kháng nước

Máy đạt chuẩn kháng nước IPX8, dùng được cho cả cạo khô lẫn cạo ướt với bọt. Người dùng có thể rửa toàn bộ thân máy dưới vòi nước sau khi cạo.

Nắp bảo vệ, đầu cạo và thân máy chính liên kết với nhau bằng lực hút từ tính. Theo nguồn tin, thiết kế này giúp tháo lắp để vệ sinh bên trong nhanh và đơn giản hơn so với ngàm nhựa truyền thống.

Về năng lượng, viên pin tích hợp cho thời gian dùng tới 60 ngày sau một lần sạc. Sạc đầy qua cổng Type-C mất khoảng hai giờ, và máy hỗ trợ vừa cắm sạc vừa cạo để tránh gián đoạn khi hết pin đột xuất.

Thông số chính trong một bảng

Thời điểm mở bán và mức giá gọi vốn cộng đồng

Máy đang được chuẩn bị gọi vốn cộng đồng trên Xiaomi Youpin, đợt huy động bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 2/12. Giá ưu đãi trong giai đoạn này là 329 nhân dân tệ (tương đương 1.26 triệu đồng), nằm giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro Set cao cấp.

Thiết bị đi kèm túi đựng di động có ngăn riêng cho tông đơ cắt tóc mai và tỉa lông mũi. Nguồn tin hiện chưa đề cập kế hoạch phân phối hay giá bán tại Việt Nam.