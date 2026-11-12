Xiaomi Mijia Floor Lamp: đèn cây thông minh LED kép RGB và WRGB, 18 hiệu ứng, giá 719 nhân dân tệ

Xiaomi vừa mở chiến dịch gây quỹ cho đèn cây thông minh Mijia Floor Lamp, sản phẩm dùng hệ thống LED kép RGB và WRGB, có 18 hiệu ứng chiếu sáng và tích hợp hệ sinh thái HyperOS. Đèn đang được bán trên nền tảng Xiaomi Youpin với giá 719 nhân dân tệ, khoảng 2,76 triệu đồng.

Mẫu đèn này đưa dải sản phẩm chiếu sáng thông minh của Xiaomi ra ngoài các thiết bị để bàn và ốp trần quen thuộc. Theo thông tin từ Gizmochina, sản phẩm hướng tới phòng khách, phòng ngủ và khu vực giải trí nhờ thiết kế tối giản, gọn gàng và độ ổn định cao.

Xiaomi ra mắt đèn cây thông minh Mijia Floor Lamp

Hai nguồn sáng độc lập trên một thân đèn mảnh

Mijia Floor Lamp có kiểu dáng cao, mảnh. Phần chân đế giữ đèn đứng vững trên nhiều bề mặt sàn mà không chiếm nhiều diện tích.

Điểm đáng chú ý nhất về phần cứng là hệ thống chiếu sáng kép gồm hai nguồn sáng riêng biệt:

Đèn LED RGB dùng IC tùy chỉnh, tạo dải 16 triệu màu để tạo không gian ánh sáng xung quanh.

Đèn LED WRGB hiệu suất cao, cung cấp ánh sáng thực tế, mềm mại hơn cho sinh hoạt hằng ngày.

Người dùng có thể bật riêng từng nguồn hoặc kết hợp cả hai tùy nhu cầu. Nhờ vậy, đèn đáp ứng được cả khung cảnh trang trí lẫn nhu cầu đọc sách hay di chuyển vào ban đêm. Xiaomi định vị sản phẩm là thiết bị tạo bầu không khí linh hoạt, không chỉ là một bóng đèn thông minh gắn trên giá đỡ.

18 hiệu ứng, dải màu 1800K đến 6500K và ba cách điều khiển

Đèn tích hợp 18 hiệu ứng ánh sáng, chia thành hai nhóm. Nhóm tĩnh có 10 hiệu ứng, gồm các thiết lập như hoàng hôn, thiền định, đọc sách và đèn ngủ. Nhóm động có 8 hiệu ứng, như cực quang, dòng chảy ánh sáng và các kiểu nhấp nháy theo nhịp thở.

Độ sáng điều chỉnh từ 1% đến 100%. Nhiệt độ màu dao động từ mức rất ấm 1800K đến 6500K, kèm chế độ đèn ngủ chuyên biệt.

Về cách điều khiển, đèn có ba phương thức:

Vòng cảm ứng ở đáy đầu đèn: chạm để bật tắt, trượt để chỉnh độ sáng, nhấn giữ để chuyển hiệu ứng.

Ứng dụng Mi Home: công cụ chính để cá nhân hóa, lên lịch hoạt động và liên kết ngữ cảnh.

Giọng nói: điều khiển qua trợ lý ảo XiaoAI.

Đèn cũng tích hợp vào hệ sinh thái HyperOS, cho phép kết nối với các thiết bị thông minh khác trong nhà.

Thông số và giá gây quỹ

Theo nhà sản xuất, việc lắp đặt được thiết kế đơn giản để người dùng tự thực hiện tại nhà. Hiện sản phẩm đang trong giai đoạn gây quỹ cộng đồng trên Xiaomi Youpin.

Đèn cây thông minh mới của Xiaomi có giá hấp dẫn

Với mẫu đèn cây này, Xiaomi bổ sung thêm một tùy chọn cho hệ sinh thái chiếu sáng trong nhà. Sản phẩm dành cho người dùng quan tâm đến các giải pháp nhà thông minh và tự động hóa.