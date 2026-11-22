Xiaomi vừa ra mắt ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup với lõi thép không gỉ 316L, khả năng duy trì nhiệt độ trong tối đa 6 giờ và giá khởi điểm khoảng 230 ngàn đồng (59 yuan). Theo Gizmochina, sản phẩm thuộc nhóm đồ gia dụng của hãng, tập trung vào tính thực dụng với thiết kế thanh lịch và khả năng kiểm soát nhiệt độ ở mức cơ bản.

Xiaomi vừa ra mắt ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup

Vỏ trắng nhám, đáy vát gọn: thiết kế hướng đến thói quen hằng ngày

Mijia Coffee Cup mang ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của các món đồ gia dụng Xiaomi. Sản phẩm có lớp hoàn thiện màu trắng nhám, phủ sơn bên ngoài để tăng độ bám khi cầm nắm.

Cốc chứa được 510 mL chất lỏng, tương đương kích cỡ đồ uống tiêu chuẩn tại nhiều chuỗi cà phê. Dù sức chứa khá lớn, phần đáy vẫn được vát thon gọn, vừa với các khay để cốc trên ô tô có chiều rộng từ 74 mm trở lên.

Thép 316L ở bên trong, thép 304 ở bên ngoài

Bên trong cốc là lõi thép không gỉ 316L. Đây là vật liệu cao cấp thường thấy trên các loại bình uống nước chất lượng nhờ khả năng chống ăn mòn và ít bám mùi hơn kim loại rẻ tiền. Lớp vỏ ngoài được hoàn thiện từ thép không gỉ 304 tiêu chuẩn.

Cách phối hợp này cho thấy Xiaomi ưu tiên vật liệu tiếp xúc trực tiếp với đồ uống. Phần vỏ ngoài dùng loại thép phổ thông hơn nhằm giữ giá bán ở mức dễ tiếp cận.

Giữ nóng 6 giờ: con số công bố nói lên điều gì?

Giữa hai lớp thép là cấu trúc cách nhiệt chân không kết hợp lớp mạ đồng bên trong. Theo công bố của hãng, cốc có thể duy trì nhiệt độ trên 53 độ C trong tối đa 6 giờ, tính từ mốc 95 độ C ban đầu.

Sản phẩm cho khả năng giữ nhiệt ấn tượng

Với thức uống lạnh, cốc giữ mức nhiệt dưới 10 độ C trong cùng khoảng 6 tiếng. Đây là số liệu do nhà sản xuất công bố, chưa có kết quả kiểm chứng độc lập trong nguồn tin.

Nắp ren ba vòng và những chi tiết nhỏ đáng chú ý

Phần nắp dùng thiết kế ren ba vòng, cho phép đóng mở nhanh chỉ với một cú vặn 90 độ. Bên trong cốc có vạch chia mức nước tối đa, còn đáy được gắn đệm silicon chống trượt.

Điểm trừ: không chống rò rỉ hoàn toàn

Tuy nhiên, cốc không chống rò rỉ hoàn toàn. Xiaomi khuyến cáo không nên dốc ngược hay đặt sản phẩm vào balo. Cốc chỉ phù hợp để mang theo theo phương thẳng đứng, đặt trên bàn hoặc trong xe hơi.

Hạn chế này khiến Mijia Coffee Cup phù hợp hơn với môi trường văn phòng và việc di chuyển bằng xe hơi so với nhu cầu mang theo trong túi xách hay balo.

Thông số chính của Mijia Coffee Cup

Mức giá 59 yuan và nhóm người dùng hướng tới

Hiện sản phẩm đang được gọi vốn với giá 59 yuan, tương đương khoảng 230 ngàn đồng.

Ly giữ nhiệt mới của Xiaomi có giá hấp dẫn

Nhìn chung, Mijia Coffee Cup là món đồ gia dụng thiết thực, nhắm đến người cần một chiếc cốc giữ nhiệt cơ bản, dễ vệ sinh và có thiết kế hiện đại. Với mức giá dễ tiếp cận, sản phẩm có thể được dân văn phòng và người thường xuyên lái xe quan tâm.