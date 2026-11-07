Xiaomi M261DB nghi là Xiaomi 18 đạt chứng nhận 3C, sạc nhanh 100W, dự kiến ra mắt tháng 12

Mẫu điện thoại Xiaomi mang mã hiệu M261DB, được cho là Xiaomi 18 phiên bản tiêu chuẩn, vừa đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc với công nghệ sạc nhanh 100W. Theo Gizmochina, máy dự kiến ra mắt vào tháng 12, sau khi dòng Pro đã xuất hiện trước đó.

Dữ liệu 3C tiết lộ gì về sạc nhanh 100W?

Cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc ghi nhận vào ngày 6/11 rằng thiết bị mã M261DB hỗ trợ sạc nhanh 100W. Cơ sở dữ liệu này chưa nêu tên thương mại chính thức hay ngày phát hành cụ thể của sản phẩm.

Tuy vậy, các nguồn tin rò rỉ đều cho rằng mã máy này tương ứng với Xiaomi 18 tiêu chuẩn. Việc hoàn tất chứng chỉ 3C thường là bước chuẩn bị quan trọng, diễn ra khoảng vài tuần trước khi sản phẩm được công bố trên thị trường.

Chứng nhận 3C của điện thoại Xiaomi 18

Vì sao bản tiêu chuẩn ra mắt sau dòng Pro?

Sự kiện giới thiệu dòng Xiaomi 18 Pro diễn ra vào ngày 23/9 nhưng không bao gồm phiên bản tiêu chuẩn. Khi trả lời câu hỏi của người dùng trên mạng xã hội Weibo, ông Lu Weibing, Đối tác kiêm Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, xác nhận phiên bản tiêu chuẩn vẫn tồn tại và sẽ được ra mắt riêng sau.

Trước đó, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station dự đoán các phiên bản Pro sẽ ra mắt trước, còn bản tiêu chuẩn nối tiếp vào tháng 12. Dữ liệu 3C xuất hiện vào đầu tháng 11 phù hợp với khung thời gian này.

Thông số rò rỉ: pin lớn hơn cả bản Pro?

Theo các thông tin rò rỉ, Xiaomi 18 tiêu chuẩn có thể dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm. Máy cũng được đồn đoán trang bị cảm biến camera 200MP và pin dung lượng 7,200mAh.

Nếu thông số này chính xác, dung lượng pin của bản tiêu chuẩn sẽ nhỉnh hơn 200mAh so với Xiaomi 18 Pro.

Xiaomi trước đó không lâu đã ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro

Đặt cạnh Xiaomi 18 Pro: những điểm đáng chú ý

Để dễ hình dung, bảng dưới đây đối chiếu thông tin rò rỉ về Xiaomi 18 tiêu chuẩn với cấu hình Xiaomi 18 Pro đã ra mắt.

Những điều cần lưu ý

Hiện cơ sở dữ liệu 3C chưa xác nhận tên thương mại của M261DB, còn các thông số về chip, camera và pin mới chỉ là thông tin rò rỉ. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ Xiaomi trước khi đưa ra quyết định mua.

Nhìn chung, chứng nhận 3C với sạc nhanh 100W, lời xác nhận từ lãnh đạo Xiaomi và dự đoán về mốc tháng 12 cho thấy Xiaomi 18 tiêu chuẩn đang đến gần ngày ra mắt.