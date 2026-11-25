Xiaomi vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với những con số chẳng mấy tích cực ở mảng ôtô. Theo CarNewsChina, doanh thu từ hoạt động bán xe của tập đoàn Trung Quốc giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 3,41 tỷ USD.

Cũng trong giai đoạn này, mảng xe năng lượng mới, AI và các hoạt động mới của Xiaomi ghi nhận khoản lỗ đến 510 triệu USD, cao hơn mức lỗ khoảng 390 triệu USD của quý II.

Đáng chú ý, đây là thời điểm Xiaomi vừa bổ sung dòng SUV mở rộng phạm vi hoạt động Skynomad vào danh mục sản phẩm. Dù ghi nhận lượng đơn đặt hàng lớn, dòng xe mới chỉ bắt đầu đóng góp đáng kể vào doanh số của hãng từ tháng 10.

Xe bán ít hơn, doanh thu giảm mạnh

Trong quý III, Xiaomi bàn giao tổng cộng 100.975 ôtô, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên doanh thu từ kinh doanh xe lại giảm gần 20%. Theo Xiaomi, sự chênh lệch này một phần xuất phát từ thay đổi trong cơ cấu sản phẩm.

Cụ thể, SU7 Ultra, mẫu sedan đắt tiền nhất của hãng, chiếm tỷ trọng thấp hơn trong tổng lượng xe được giao đến khách hàng. Việc các phiên bản đắt tiền đóng góp ít hơn cũng khiến biên lợi nhuận gộp của mảng xe năng lượng mới, AI và các hoạt động mới giảm mạnh.

Trong quý III/2025, biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này từng đạt 25,5%. Đến quý III năm nay, chỉ số đã giảm còn khoảng 19,2%. Bên cạnh thay đổi trong cơ cấu xe bán ra, Xiaomi cho biết chi phí linh kiện tăng cùng khoản đầu tư ngày càng lớn vào AI cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Thực tế, áp lực mà Xiaomi đối mặt còn đến từ diễn biến chung của thị trường Trung Quốc. Trong báo cáo tài chính gần nhất của thương hiệu, hãng dẫn số liệu cho thấy lượng ôtô du lịch bán lẻ tại thị trường nội địa giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Giữa lúc thị trường suy yếu, Xiaomi tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào 2 mẫu xe thuần điện đã có mặt trên thị trường.

Xiaomi SU7 và YU7 từng là 2 mẫu xe chiến lược của Xiaomi tại quê nhà. Ảnh: Xuân Sang.

Trước tháng 9, Xiaomi chủ yếu kinh doanh 2 mẫu ôtô thuần điện gồm sedan SU7 và SUV YU7.

Đầu tháng 9, hãng tiếp tục bổ sung dòng Skynomad với 2 mẫu SUV N70 và N90. Đây cũng là những sản phẩm đầu tiên của Xiaomi sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV.

Khác với ôtô thuần điện chỉ sử dụng năng lượng từ pin, dòng xe EREV trang bị thêm động cơ xăng để phát điện. Bánh xe vẫn được dẫn động trực tiếp bởi mô-tơ điện.

Skynomad N70 được phát triển với cấu hình 5 chỗ ngồi, trong khi N90 có kích thước lớn hơn và cung cấp tối đa 7 chỗ. Giá bán khởi điểm của dòng xe mới vào khoảng 31.500 USD đối với N70 Pro. Phiên bản đắt tiền nhất là N90 Max Studio có giá khoảng 45.000 USD.

Sự xuất hiện của dòng SUV mới nhanh chóng tạo ra thay đổi trong cơ cấu doanh số Xiaomi. Chỉ trong một tháng, từ ngày 7/9 đến 7/10, hãng ghi nhận hơn 70.000 đơn đặt hàng đã xác nhận dành cho Skynomad N70 và N90. Đến tháng 10, tổng doanh số bán lẻ của 2 mẫu xe đã vượt cả SU7 và YU7 cộng lại.

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, Skynomad N70 đạt doanh số 14.558 chiếc trong tháng 10. Mẫu SUV lớn hơn là N90 ghi nhận 12.589 xe được bán ra.

Như vậy, riêng 2 mẫu SUV sử dụng hệ truyền động EREV đã đóng góp 27.147 xe, chiếm 54,1% tổng doanh số bán lẻ nội địa của thương hiệu trong tháng.

Điều này cũng đồng nghĩa Skynomad đã trở thành dòng sản phẩm đóng góp doanh số lớn nhất của Xiaomi, dù mới chỉ trải qua tháng kinh doanh trọn vẹn đầu tiên. Nhờ sức bán của 2 mẫu SUV, Xiaomi lần đầu vượt mốc 50.000 ôtô bàn giao trong một tháng kể từ đầu năm 2026.

Dù vậy, hãng vẫn còn cách khá xa mục tiêu doanh số cả năm. Sau 10 tháng, tổng lượng xe Xiaomi đã bàn giao đạt khoảng 336.000 chiếc, tương đương 61% kế hoạch 550.000 xe. Để hoàn thành mục tiêu, Xiaomi cần bàn giao thêm khoảng 214.000 ôtô trong tháng 11 và 12.

Nếu chia đều, hãng phải đạt doanh số khoảng 107.000 xe mỗi tháng, cao hơn cả tổng lượng ôtô được giao trong quý III. Đây cũng là lý do sức bán của Skynomad trong những tháng cuối năm trở nên quan trọng đối với kết quả kinh doanh ôtô của Xiaomi.

Chuẩn bị bán xe tại châu Âu

Bất chấp khoản lỗ tại mảng xe năng lượng mới và AI, Xiaomi vẫn tiếp tục dành nguồn lực lớn cho nghiên cứu và phát triển. Trong 9 tháng đầu năm, tổng chi phí R&D của tập đoàn đạt khoảng 4,11 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Riêng quý III, Xiaomi chi khoảng 540 triệu USD cho hoạt động đầu tư vốn. Trong đó, mảng xe năng lượng mới, AI và các hoạt động mới chiếm khoảng 345 triệu USD.

Một trong những công nghệ đáng chú ý được hãng phát triển là XRING D100, chip xử lý dành cho hệ thống hỗ trợ lái trên ôtô. Xiaomi cho biết mẫu chip này đã hoàn tất quá trình kiểm tra trên phần cứng thực tế, cùng 2 chip khác được giới thiệu vào tháng 8.

Không chỉ phát triển chip, Xiaomi còn thử nghiệm ứng dụng robot vào hoạt động sản xuất ôtô. Tại nhà máy, các robot được giao nhiệm vụ phân loại tấm ốp bên của cụm điều khiển trung tâm trên dây chuyền lắp ráp hoàn thiện.

Xiaomi đang muốn làm chủ mọi công nghệ bên trong xe. Ảnh: Xiaomi.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, Xiaomi đang chuẩn bị mở rộng hoạt động kinh doanh ôtô ra thị trường quốc tế.

Tại UAE, nhà phân phối Gargash Prime Automotive đã mở chương trình bán trước dành cho sedan Xiaomi SU7 với mức giá khởi điểm khoảng 46.263 USD. Con số này cao hơn khoảng 40% so với giá khởi điểm của cùng mẫu xe tại Trung Quốc.

Theo CarNewsChina, bán xe với giá cao hơn tại nước ngoài có thể giúp Xiaomi cải thiện biên lợi nhuận, nếu phần chênh lệch đủ bù đắp chi phí xuất khẩu và phân phối.

UAE cũng có một lợi thế so với các thị trường châu Âu khi không áp dụng thuế chống trợ cấp đối với ôtô điện Trung Quốc.

Trong năm 2027, Xiaomi dự kiến tiếp tục đưa ôtô đến Đức, Italy, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Tại EU, ôtô điện sản xuất ở Trung Quốc có thể chịu tổng mức thuế nhập khẩu lên đến 45,3%, tùy nhà sản xuất. Mức thuế thực tế áp dụng cho các mẫu xe Xiaomi sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến giá bán khi hãng gia nhập thị trường này.