Xiaomi lần đầu vượt Samsung về lượng smartphone xuất xưởng tại Việt Nam trong quý III/2026, theo Omdia. Ảnh: Reuters.

Thị trường smartphone Việt Nam ghi nhận thay đổi ở vị trí dẫn đầu trong quý III/2026. Báo cáo công bố ngày 16/11 của hãng nghiên cứu Omdia cho thấy Xiaomi lần đầu vượt Samsung về lượng máy xuất xưởng. Thị phần của hai hãng đều làm tròn ở mức 27%.

Đáng chú ý, Xiaomi vươn lên trong một quý mà lượng smartphone xuất xưởng tại Việt Nam chỉ tăng 1%. Lượng máy của hãng tăng 50% so với cùng kỳ, trong khi Samsung giảm 3%. Tính chung Đông Nam Á, lượng máy xuất xưởng của Xiaomi lại giảm 24%.

Theo Omdia, kết quả tại Việt Nam đến từ các mẫu phổ thông có giá cạnh tranh. Đây cũng là nhóm sản phẩm chịu sức ép từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ. Khi chi phí linh kiện tăng, các hãng khó duy trì dung lượng bộ nhớ và mức giá từng có trên những mẫu máy trước đó.

Lượng smartphone xuất xưởng tại Đông Nam Á giảm 36% so với cùng kỳ trong quý III/2026. Việt Nam là thị trường duy nhất trong khu vực tăng trưởng, với mức tăng 1%. Ảnh: Omdia.

Trong bối cảnh đó, Xiaomi bố trí nhiều dòng máy ở các mức giá khác nhau. Redmi 15C phục vụ người mua có ngân sách thấp hơn, còn dòng Redmi Note 15 hướng đến nhóm sẵn sàng chi thêm. Ngay trong dòng Redmi Note 15, hãng cũng có các phiên bản 4G, 5G và nhiều mức dung lượng lưu trữ.

Chẳng hạn, ở tầm 7 triệu đồng, người dùng có thể chọn Redmi Note 15 bản 4G với bộ nhớ 256 GB. Bản 5G dung lượng 128 GB có giá đề xuất 7,49 triệu đồng. Chênh lệch giá nhỏ giúp người mua cân nhắc giữa hai nhu cầu cụ thể: có thêm chỗ lưu ảnh, video hoặc sử dụng kết nối 5G. Các đợt khuyến mãi cũng có thể thay đổi lựa chọn trong cùng tầm giá.

Việc có nhiều phiên bản giúp hãng Trung Quốc giữ được một mức giá khởi điểm và dùng ưu đãi để điều chỉnh khoảng cách giữa các cấu hình. Cách làm này có thể giúp Xiaomi tiếp cận cả người cần một chiếc điện thoại vừa túi tiền lẫn người muốn nâng cấp một tính năng cụ thể mà chỉ có thể chi thêm vài trăm nghìn đồng.

Tuy nhiên, báo cáo công khai của Omdia chưa nêu lượng xuất xưởng theo từng mẫu tại Việt Nam. Các mức giá trên cho thấy cách Xiaomi cạnh tranh trong phân khúc phổ thông và tầm trung. Mức đóng góp riêng của Redmi Note 15 hay các đợt giảm giá vào đà tăng 50% vẫn chưa rõ.

Với thị phần hai hãng còn sát nhau, khả năng giữ vị trí dẫn đầu sẽ phụ thuộc vào sức mua thực tế. Số liệu của Omdia phản ánh lượng máy được đưa vào kênh phân phối. Doanh số bán đến tay người dùng trong những quý tiếp theo sẽ cho thấy Xiaomi có thể duy trì đà tăng đến đâu khi chi phí linh kiện tiếp tục gây sức ép lên giá bán.