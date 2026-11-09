Xiaomi hủy cập nhật HyperOS 4 trên Android 16 cho 7 mẫu Redmi và POCO, người dùng cần biết gì?

Xiaomi đã hủy kế hoạch phát hành HyperOS 4 dựa trên Android 16 cho 7 mẫu điện thoại thuộc dòng Redmi và POCO. Các mẫu này gồm Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G và Redmi Note 13 Pro 4G. Động thái này cho thấy hãng đang điều chỉnh chính sách hỗ trợ phần mềm cho một số thiết bị.

Theo các báo cáo mới nhất, nhiều thiết bị phổ biến của hai thương hiệu này không còn nằm trong danh sách được nâng cấp lên HyperOS 4. Trước đó, người dùng vẫn kỳ vọng các máy sẽ nhận bản cập nhật lớn tiếp theo.

Xiaomi hủy cập nhật HyperOS 4 trên nền Android 16 cho 7 thiết bị

Bảy mẫu máy nào nằm ngoài lộ trình lên Android 16?

Theo nguồn tin từ XimiTime, danh sách smartphone bị loại khỏi kế hoạch nâng cấp lên HyperOS 4 chạy Android 16 gồm các sản phẩm sau:

Những thiết bị này từng được kỳ vọng nhận bản cập nhật lớn kế tiếp. Tuy nhiên, thông tin mới cho thấy kế hoạch triển khai Android 16 thông qua HyperOS 4 cho các sản phẩm này đã dừng lại.

Từ hai bản nâng cấp xuống một: Xiaomi đổi cách hỗ trợ phần mềm

Quyết định này đánh dấu sự điều chỉnh rõ rệt trong cách tiếp cận dịch vụ phần mềm của nhà sản xuất. Trước đây, thiết bị của Xiaomi và các thương hiệu con thường đủ điều kiện nhận hai bản cập nhật hệ điều hành Android lớn trong chu kỳ hỗ trợ.

Hiện nay, hãng đang chuyển sang chính sách giới hạn hơn với một số mẫu máy nhất định, khi chỉ cung cấp duy nhất một bản nâng cấp Android lớn. Vì vậy, thời gian nhận bản cập nhật hệ điều hành mới của các smartphone trong danh sách sẽ kết thúc sớm hơn so với dự kiến của người dùng.

Lộ trình cập nhật HyperOS 4 của các thiết bị Xiaomi

Người dùng mất gì, và máy có còn được vá lỗi bảo mật?

Việc không được lên Android 16 cùng HyperOS 4 khiến các thiết bị trên bỏ lỡ những tính năng mới của hệ điều hành. Điều này cũng làm dấy lên băn khoăn về chính sách hỗ trợ lâu dài của Xiaomi, nhất là với người tiêu dùng mua máy dựa trên cam kết cập nhật trước đó.

Tuy nhiên, việc dừng nâng cấp HyperOS 4 không đồng nghĩa với việc mọi hoạt động hỗ trợ phần mềm chấm dứt ngay lập tức. Các bản vá lỗi bảo mật và cập nhật bảo trì hệ thống vẫn có thể được hãng phát hành riêng lẻ, tùy theo vòng đời hỗ trợ quy định cho từng mẫu máy.

Nhìn chung, người dùng đang sử dụng các mẫu máy nêu trên nên theo dõi thông báo chính thức từ Xiaomi về thời hạn hỗ trợ bảo mật của từng thiết bị. Thông tin trong bài dựa trên các báo cáo từ XimiTime và Gizmochina, chưa phải thông báo chính thức đầy đủ từ hãng.