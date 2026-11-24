Một cửa hàng của Xiaomi ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn công nghệ Xiaomi Corp. vừa báo cáo doanh thu sụt giảm quý thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn trên thế giới.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh và ôtô có trụ sở tại Bắc Kinh này ghi nhận doanh thu giảm 5,2% trong quý kết thúc vào tháng 9 xuống còn 107,2 tỷ NDT (tương đương 16,1 tỷ USD).

Mức giảm này nhẹ hơn một chút so với dự báo giảm 6% của giới phân tích. Trong cùng kỳ, lợi nhuận ròng của tập đoàn cũng lao dốc 68% xuống 3,9 tỷ NDT.

Nhu cầu khổng lồ về chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra tình trạng khan hiếm nghiêm trọng đối với các loại chip thông thường, giáng đòn mạnh vào các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng trên toàn cầu. Thực trạng này đã buộc các hãng điện thoại từ Apple Inc. cho tới Xiaomi phải đồng loạt tăng giá bán thiết bị.

Phân khúc điện thoại thông minh giá rẻ của Xiaomi chịu tổn thương đặc biệt nặng nề trước tình trạng chi phí chip nhớ tăng vọt, buộc hãng phải cắt giảm mạnh sản lượng các dòng máy bình dân để ngăn chặn thua lỗ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng của Xiaomi đã liên tục thu hẹp kể từ quý I năm nay và giảm gần 30% trong quý III, sâu hơn mức sụt giảm 20% của toàn thị trường.

Dù vậy, Counterpoint nhận định mức tăng hai chữ số trong giá bán trung bình của Xiaomi đã giúp ổn định doanh thu mảng điện thoại thông minh, nhờ chiến lược chuyển dịch khỏi các thiết bị phổ thông sang các dòng điện thoại cao cấp.

Mẫu điện thoại gập mới nhất của hãng là Xiaomi 18 Fold, ra mắt vào cuối quý III với mức giá hơn 10.000 NDT, đang cạnh tranh trực tiếp với dòng iPhone Duo của Apple và các sản phẩm tương tự từ Huawei Technologies Co. ở phân khúc cao cấp.

Bên cạnh mảng di động, Xiaomi cũng đã trình làng dòng xe thể thao đa dụng (SUV) lai (hybrid) mới trong quý III. Nhu cầu mạnh mẽ ban đầu đối với dòng xe SkyNomad được kỳ vọng sẽ giúp bù đắp cho doanh số xe thuần điện đang chững lại của tập đoàn./.