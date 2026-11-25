Các sản phẩm trong hệ sinh thái AIoT

Thói quen giặt chung toàn bộ quần áo gia đình thường dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn và hư hỏng sợi vải cao cấp. Nhằm giải quyết triệt để nỗi đau này, máy giặt sấy ba lồng Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5kg mang đến kiến trúc ba lồng giặt độc lập với ba đường nước phân tách hoàn toàn.

Thiết kế thông minh này cho phép người dùng giặt sấy song song trang phục người lớn, đồ trẻ em và nội y mà không lo lẫn màu hay mất vệ sinh. Kết hợp công nghệ Oxygen Care cùng khả năng tiết kiệm điện vượt 40% so với chuẩn 5 sao, thiết bị giúp các gia đình giảm thiểu đáng kể chi phí vận hành hàng tháng.

Song hành cùng giải pháp chăm sóc trang phục, tủ lạnh Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 560L giải quyết bài toán bảo quản thực phẩm tươi sống dài ngày. Nhờ hệ thống lọc không khí Ion Hygiene+ ở cả ngăn mát lẫn ngăn đông và hai dàn lạnh độc lập, tình trạng lẫn mùi thức ăn được loại bỏ hoàn toàn, giữ trọn dưỡng chất cho bữa ăn gia đình.

Bên cạnh mảng gia dụng lớn, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đeo cá nhân với tai nghe dạng kẹp Xiaomi Clip siêu nhẹ 5.5g và đồng hồ Xiaomi Watch S5 41mm. Tai nghe ứng dụng thiết kế open-ear cùng công nghệ định hướng âm thanh hạn chế rò rỉ, giúp người dùng vừa thưởng thức âm nhạc Hi-Res vừa lắng nghe môi trường xung quanh an toàn.

Trong khi đó, Xiaomi Watch S5 41mm sở hữu màn hình AMOLED 3.000 nits hiển thị sắc nét dưới nắng gắt cùng khả năng phân tích hơn 50 chỉ số sức khỏe. Việc tích hợp thuật toán Sleep Algorithm 2.0 giúp đồng hồ trở thành trợ lý theo dõi thể trạng 24/7 đắc lực cho người dùng hiện đại.

Đối với công việc dọn dẹp nhà cửa, bộ đôi robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum S60 Series trang bị lực hút mạnh mẽ 28.000Pa cùng công nghệ lau rung 15.000 lần/phút. Phiên bản S60+ tích hợp trạm thu gom bụi tự động siêu mỏng 14.5cm với túi chứa 4L, giúp người dùng hoàn toàn giải phóng sức lao động suốt 120 ngày liên tục.

Tất cả thiết bị AIoT mới đều vận hành trơn tru trên nền tảng Xiaomi HyperOS, cho phép người dùng điều khiển từ xa và thiết lập kịch bản thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home. Sự kết nối liền mạch này giúp đơn giản hóa mọi thao tác quản lý không gian sống chỉ bằng vài cái chạm trên smartphone hoặc smartwatch.

Mảng giải trí nghe nhìn cũng ghi nhận bước tiến mới với dòng Xiaomi TV A/A Pro e Series sở hữu màn hình QLED 4K HDR10+ kết hợp Google TV phong phú. Cùng với loa di động công suất 150W Xiaomi Sound INF kháng nước IP68, người dùng dễ dàng tận hưởng không gian âm nhạc sống động từ trong nhà ra đến các buổi dã ngoại ngoài trời.

Máy giặt Mijia Tri-Drum 14.5kg: 39.990.000 đồng (giảm 5.000.000 đồng), bảo hành 3 năm (động cơ 12 năm), 1 đổi 1 trong 90 ngày. Tủ lạnh Mijia Pro Multi-Door 560L: 39.990.000 đồng (giảm 5.000.000 đồng), bảo hành 2 năm (máy nén 10 năm). Tai nghe Xiaomi Clip: 3.790.000 đồng (giảm 200.000 đồng đến 15-12). Đồng hồ Xiaomi Watch S5 41mm: 5.690.000 đồng (bản khung kim loại) / 6.090.000 đồng (bản khung gốm). Robot hút bụi Xiaomi S60 Series: Từ 5.990.000 đồng (bản S60) và 6.490.000 đồng (bản S60+ tích hợp trạm gom bụi).