Xiaomi 18 Pro với màn hình mặt sau được thiết kế đột phá.

Xiaomi biến màn hình phụ thành không gian ứng dụng do AI tạo ra

Màn hình phụ ở mặt lưng smartphone không phải ý tưởng mới. Trong những năm qua, một số nhà sản xuất từng thử nghiệm màn hình thứ hai để hiển thị giờ, thông báo, điều khiển nhạc hoặc hỗ trợ chụp ảnh. Tuy nhiên, phần lớn chức năng vẫn được thiết lập sẵn, khiến khả năng sử dụng phụ thuộc vào những tiện ích mà nhà sản xuất tích hợp.

Trên Xiaomi 18 Pro, màn hình phụ được mở rộng khả năng sử dụng nhờ GenAI Apps. Tính năng này cho phép người dùng nhập mô tả bằng câu lệnh văn bản để AI tạo những ứng dụng nhỏ, có tính tương tác, phù hợp với không gian hiển thị ở mặt lưng. Các tiện ích có thể phục vụ nhu cầu đơn giản như tung đồng xu, tung xúc xắc, tạo danh sách mua sắm hoặc chơi trò chơi nhỏ mà không cần người dùng tự viết mã.

Theo trải nghiệm của Android Central, người dùng có thể cài đặt tối đa 12 ứng dụng GenAI cùng lúc. Xiaomi cũng xác nhận tính năng này chịu giới hạn sử dụng hằng tháng, song không công bố số lượt tạo cố định; mức giới hạn có thể thay đổi tùy tính năng.

Điểm đáng chú ý của tính năng này nằm ở khả năng rút ngắn quá trình biến ý tưởng thành công cụ sử dụng nhờ AI. Với các nhu cầu đơn giản, thay vì phải tìm kiếm một ứng dụng phù hợp trên kho phần mềm hoặc chờ nhà phát triển bổ sung tính năng, người dùng có thể tạo tiện ích riêng để quản lý danh sách mua sắm, giải trí hoặc theo dõi một số hoạt động cá nhân.

Ngoài GenAI Apps, màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro còn hỗ trợ hiển thị thông báo, ghi chú, bản đồ, điều khiển nhạc và làm kính ngắm khi chụp ảnh bằng camera sau. Các tiện ích AI cũng yêu cầu kết nối Internet và chịu giới hạn sử dụng hằng tháng.

Tuy nhiên, khả năng hoạt động trên một chiếc điện thoại mới chỉ giải quyết một phần trải nghiệm. Giá trị của những tiện ích này sẽ bị giới hạn nếu chúng không thể kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc tiếp tục hoạt động trên các thiết bị khác trong cùng hệ sinh thái.

Khi AI trên smartphone vượt trước khả năng kết nối của Android

Dù đáp ứng nhanh nhu cầu tức thời, các ứng dụng AI này vẫn bị bó hẹp trong màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro. Khi người dùng chuyển đổi hoặc dùng song song nhiều thiết bị như máy tính bảng, đồng hồ thông minh, việc đồng bộ tiện ích và dữ liệu (như danh sách mua sắm) trở nên bất tiện do phải cập nhật thủ công. Đây chính là khoảng cách giữa tốc độ đổi mới trên từng sản phẩm riêng lẻ và tính kết nối đồng bộ ở cấp độ nền tảng.

Các hãng smartphone có thể nhanh chóng bổ sung tính năng AI riêng, nhưng để chúng phối hợp mượt mà giữa các ứng dụng và thiết bị, hệ điều hành cần có cơ chế tích hợp đồng bộ. Nếu thiếu khả năng tương thích, người dùng vẫn phải thao tác thủ công mỗi khi chuyển đổi thiết bị.

Ở cấp độ kỹ thuật, Google đang giải quyết bài toán này bằng AppFunctions - giao diện lập trình cho phép trợ lý AI như Gemini trực tiếp gọi chức năng của ứng dụng để thực thi tác vụ (như thêm đồ vào danh sách mua sắm) thay vì chỉ trả lời văn bản. Tuy nhiên, công nghệ này mới dừng ở bản xem trước cho nhà phát triển và cần thời gian để phổ cập.

Ở góc độ chính sách, ngày 16/7/2026, Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu Google tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), mở quyền tiếp cận 11 nhóm tính năng cốt lõi trên Android cho các dịch vụ AI bên thứ ba. Theo lộ trình, phần lớn hạng mục phải hoàn tất trước ngày 1/8/2027, riêng tính năng kích hoạt đa trợ lý bằng giọng nói có hạn chót là 1/8/2028.

Tuy nhiên, mở quyền tiếp cận hệ thống cho AI mới chỉ là điều kiện cần, bởi khả năng đồng bộ dữ liệu chéo còn phụ thuộc vào kiến trúc riêng của từng nhà sản xuất.

Với Xiaomi 18 Pro, hãng đã có một bước đi táo bạo và đáng ghi nhận khi tận dụng AI để khai phá tối đa giá trị của màn hình phụ. Dẫu vậy, cuộc chơi chỉ thực sự bùng nổ khi ranh giới giữa các thiết bị bị xóa nhòa - thời điểm mà một tiện ích người dùng tạo ra trên smartphone có thể lập tức hiện diện và tiếp nối mượt mà trên máy tính bảng hay đồng hồ thông minh.