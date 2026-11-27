Ngày 26/11, Xiaomi bổ sung 7 mẫu điện thoại vào danh sách EOS (End of Support), tức chấm dứt hỗ trợ cập nhật phần mềm. Các máy này gồm Xiaomi 12S, Xiaomi MIX Fold 2 và nhiều phiên bản thuộc dòng REDMI Note 12. Với những thiết bị đã vào danh sách, vòng đời phần mềm chính thức kết thúc.

Những thiết bị nào vừa bị đưa vào danh sách EOS?

Theo thông tin công bố, danh sách EOS lần này trải rộng trên ba nhóm: cao cấp, màn hình gập và tầm trung. Chi tiết các mẫu máy được nêu tên như sau:

Danh sách thiết bị Xiaomi ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm

Khi một máy bước vào giai đoạn EOL, người dùng mất gì?

Khi sản phẩm chính thức bước vào giai đoạn EOL (End of Life), hãng sẽ chấm dứt cung cấp firmware và các bản vá bảo mật. Nhà sản xuất cũng có thể ngừng phản hồi các báo cáo lỗ hổng bảo mật liên quan đến những thiết bị này.

Hệ quả trực tiếp là người dùng các mẫu máy cũ không còn được bảo vệ trước những rủi ro phần mềm mới phát sinh. Thiết bị vẫn dùng được, nhưng sẽ không nhận thêm bản vá hay bản cập nhật chính thức từ hãng.

Vì sao bản ROM toàn cầu cho REDMI Note 12 vẫn xuất hiện cùng ngày?

Đáng chú ý, cùng ngày danh sách EOS được cập nhật, một bản ROM Recovery dành cho thị trường quốc tế của dòng REDMI Note 12 cũng xuất hiện. Sự trùng hợp về thời điểm khiến cộng đồng người dùng quốc tế đặt ra nhiều thắc mắc.

Phiên bản được hỗ trợ: REDMI Note 12 Explorer (Discovery), Pro và Pro+.

Mã bản dựng: OS2.0.17.0.UMOMIXM, dựa trên nền tảng Android 14.

Bản vá bảo mật: bản vá tháng 11.

Việc phát hành gói phần mềm song song với thời điểm thay đổi danh sách EOS là động thái khá hiếm gặp. Tuy nhiên, hai luồng thông tin này không hoàn toàn mâu thuẫn: các thiết bị vừa vào danh sách EOS chủ yếu là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc, trong khi bản ROM mới hướng tới người dùng toàn cầu.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro từng được khá nhiều người ưa chuộng

Bản quốc tế có an toàn trước làn sóng ngừng hỗ trợ?

Chưa thể khẳng định như vậy. Việc có bản cập nhật mới không đảm bảo các biến thể quốc tế sẽ tránh được quyết định ngừng hỗ trợ trong thời gian tới. Sự khác biệt về khu vực phân phối là yếu tố then chốt quyết định lộ trình phần mềm của từng phiên bản.

Để kiểm tra chính xác thời hạn hỗ trợ của thiết bị, người dùng có thể sử dụng ứng dụng MemeOS Enhancer. Hiện tại, tương lai hỗ trợ dài hạn cho các mẫu REDMI Note 12 bản quốc tế vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.

Người dùng nên làm gì tiếp theo?

Nhìn chung, việc bổ sung 7 thiết bị vào danh sách EOS phản ánh đúng chu kỳ vòng đời sản phẩm của Xiaomi. Người dùng các phiên bản nội địa Trung Quốc nên cân nhắc kế hoạch nâng cấp thiết bị. Người dùng bản quốc tế cần tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức để nắm lịch trình hỗ trợ phần mềm tiếp theo. Thông tin trong bài dẫn theo XimiTime.