Thế hệ Xiaomi 19 series được cho là sẽ cung cấp cả hai tùy chọn màn hình phẳng và màn hình cong, để người dùng chọn theo sở thích cá nhân. Theo thông tin rò rỉ do GSMArena dẫn lại, dòng flagship này đang được phát triển với chiến lược thiết kế linh hoạt. Hiện chưa có thông số chính thức từ nhà sản xuất.

Vì sao Xiaomi không chọn một kiểu màn hình duy nhất?

Theo các báo cáo rò rỉ, Xiaomi 19 series sẽ không giới hạn ở một kiểu thiết kế mà kết hợp cả màn hình phẳng và màn hình cong. Động thái này cho thấy hãng đang tìm cách tối ưu trải nghiệm cầm nắm cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Xiaomi có thể sử dụng màn hình phẳng và cong cho Xiaomi 19

Trong những năm gần đây, xu hướng thiết kế smartphone cao cấp chia thành hai thái cực rõ rệt. Một số người dùng ưa chuộng màn hình cong vì vẻ ngoài sang trọng và viền mỏng. Ngược lại, nhóm khác thích màn hình phẳng vì tính thực dụng, đặc biệt khi dán kính cường lực.

Với thế hệ flagship sắp tới, việc duy trì cả hai tùy chọn giúp thiết bị tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn. Người dùng sẽ không phải đánh đổi giữa yếu tố thẩm mỹ và sự thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Màn hình cong không còn là chuẩn bắt buộc của máy cao cấp

Việc Xiaomi 19 series đa dạng hóa màn hình phản ánh xu hướng chung của thị trường di động. Các hãng công nghệ đang nhận ra rằng không có quy chuẩn thiết kế nào làm hài lòng tất cả mọi người.

Chiến lược Xiaomi nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng

Trước đây, màn hình cong từng được xem là tiêu chuẩn của các dòng máy đắt tiền. Tuy nhiên, sự trở lại mạnh mẽ của màn hình phẳng trên nhiều thiết bị đối thủ đã buộc các thương hiệu điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm.

Dự đoán cách phân bổ thiết kế theo từng phiên bản

Dù chưa có thông số chính thức, giới công nghệ dự đoán Xiaomi 19 series sẽ phân bổ thiết kế theo từng phiên bản. Nhiều khả năng, bản tiêu chuẩn tiếp tục dùng màn hình phẳng để hướng tới sự gọn nhẹ và tiện dụng.

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn như Pro hoặc Ultra có thể được trang bị màn hình cong hoặc cong nhẹ bốn cạnh. Cách phân cấp này từng được áp dụng thành công trên nhiều dòng sản phẩm trước đây, giúp phân định rõ phân khúc giá và đối tượng mục tiêu.

Điều cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên mới dừng ở mức rò rỉ và dự đoán. Cấu hình màn hình cụ thể của từng phiên bản chỉ được xác nhận khi Xiaomi công bố chính thức.