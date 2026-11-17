Xiaomi đã giới thiệu Xiaomi 18 Pro Series tại Việt Nam với hai phiên bản là Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max. Điểm nhấn của thế hệ flagship này gồm màn hình phụ tích hợp AI ở mặt lưng, hệ thống camera Leica có hai ống kính 200MP và nền tảng xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series trên tiến trình 2nm.

Sản phẩm nhận đặt trước từ ngày 17/11 đến hết 03/12/2026 và mở bán từ ngày 04/12/2026. Giá ưu đãi đặt trước bắt đầu từ 33.990.000 đồng. Bài viết này đi qua từng nhóm thông số chính để làm rõ những thay đổi đáng chú ý của dòng máy.

Màn hình phụ ở mặt lưng: không chỉ để xem giờ

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế. Xiaomi đặt một màn hình phụ ở mặt lưng, kết hợp liền mạch với cụm camera Leica nhằm mở rộng khả năng tương tác. Xiaomi 18 Pro Max có màn hình sau 2,9 inch, còn bản Pro dùng màn hình 2,7 inch với tấm nền M11 LTPO AMOLED.

Dòng Xiaomi 18 Pro chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Theo Xiaomi, người dùng có thể dùng màn hình này để xem thông báo hoặc chụp selfie chất lượng cao bằng camera sau. Ngoài ra, họ có thể tạo ứng dụng đơn giản thông qua GenAI Apps. Các tính năng mở rộng như dịch hội thoại và hiển thị nội dung trực tiếp cũng nằm trong danh sách hỗ trợ trải nghiệm hằng ngày.

Hai ống kính 200MP trong cụm camera Leica

Tiếp nối hợp tác với Leica, cả camera chính lẫn camera telephoto trên hai máy đều đạt độ phân giải 200MP. Cảm biến lớn kết hợp ống kính Leica Summilux giúp cải thiện khả năng thu sáng và giữ chi tiết trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hai phiên bản khác nhau ở một số công nghệ đi kèm, như bảng dưới đây.

Như vậy, bản Pro Max được trang bị thêm LOFIC HDR ở camera chính và Power Prism ở camera telephoto. Bên cạnh phần cứng, máy có nhiều phong cách màu ảnh như Leica Authentic và Leica Vibrant, cùng công cụ hỗ trợ quay video 8K và 4K Dolby Vision.

Các flagship mới của Xiaomi có màn hình phụ phía sau độc đáo

Snapdragon 2nm, tản nhiệt 3D IceLoop và pin Silicon-Carbon

Về sức mạnh xử lý, cả hai máy dùng nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series trên tiến trình 2nm. Phiên bản Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, còn bản Pro trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Để duy trì hiệu suất, bộ đôi tích hợp hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop thế hệ mới cùng viên pin dung lượng lớn. Xiaomi 18 Pro Max có pin Silicon-Carbon 7.050mAh, sạc nhanh 100W HyperCharge. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro đi kèm pin 6.000mAh và sạc nhanh 90W.

Xiaomi 18 Pro Series có cấu hình khủng

Giá bán và lịch mở bán tại Việt Nam

Xiaomi 18 Pro Series có bốn tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng, Xanh Thiên Hà và Đỏ Velvet. Thời gian đặt trước kéo dài từ 17/11 đến hết 03/12/2026, sau đó máy mở bán từ 04/12/2026. Giá niêm yết và giá ưu đãi đặt trước của từng phiên bản như sau.

Theo bảng giá, mỗi phiên bản được giảm 6 triệu đồng so với giá chính thức khi đặt trước. Ở cùng dung lượng 256GB, bản Pro Max có giá niêm yết cao hơn bản Pro 4 triệu đồng.

Các thông số trên là thông tin do Xiaomi công bố. Hiệu năng thực tế của màn hình sau, camera 200MP và hệ thống tản nhiệt sẽ cần được kiểm chứng thêm khi máy đến tay người dùng. Với mức giá và cấu hình này, Xiaomi 18 Pro Series nhắm đến nhóm khách hàng quan tâm đến nhiếp ảnh di động và hiệu năng cao.