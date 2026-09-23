Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt: Chip tiến trình 2nm, pin 8.500mAh cùng camera 200MP

Tại thị trường Trung Quốc, bộ đôi điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đã chính thức được trình làng. Thế hệ flagship mới đánh dấu bước tiến vượt bậc của thương hiệu khi tích hợp vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm tối tân, viên pin đạt mốc kỷ lục 8.500mAh, hệ thống camera kép Leica độ phân giải 200MP cùng nền tảng điều hành HyperOS 4 thông minh.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max ra mắt

Kiến trúc vi xử lý 2nm đầu tiên và hệ thống tản nhiệt chuyên sâu

Dòng Xiaomi 18 Pro là thiết bị di động đầu tiên trên thế giới trang bị nền tảng vi xử lý thuộc dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6, được Qualcomm chế tạo trên tiến trình 2nm. Trong khi phiên bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn vận hành trên Snapdragon 8 Elite Gen 6, biến thể Xiaomi 18 Pro Max cao cấp hơn sử dụng dòng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Dòng Xiaomi 18 Pro dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series mạnh mẽ

Với xung nhịp CPU đạt mức tối đa 5GHz, hiệu suất xử lý đồ họa (GPU) của thiết bị tăng 35% đồng thời giảm 40% điện năng tiêu thụ so với thế hệ trước. Bộ xử lý thần kinh (NPU) phục vụ các thuật toán trí tuệ nhân tạo ghi nhận mức cải thiện 80% hiệu năng. Để kiểm soát nhiệt độ của vi xử lý ở cường độ cao, Xiaomi 18 Pro Max tích hợp công nghệ đóng gói OFFSET PoP kết hợp hệ thống bơm lạnh hình vòng độc quyền, đảm bảo khả năng duy trì khung hình ổn định liên tục trong thời gian dài.

Công nghệ pin Jinshajiang và tiêu chuẩn bảo vệ đa cấp

Dung lượng pin là một trong những nâng cấp ấn tượng nhất trên thế hệ mới. Phiên bản Xiaomi 18 Pro sở hữu viên pin dung lượng 7.000mAh, trong khi bản Xiaomi 18 Pro Max được nâng lên mức 8.500mAh. Cả hai mẫu máy đều sử dụng công nghệ pin Jinshajiang thế hệ mới, với bản Pro đạt tỷ lệ vật liệu silicon tới 32%.

Xiaomi 18 Pro Series có pin khủng

Cả hai model đều hỗ trợ sạc nhanh công suất 100W, tối ưu đáng kể thời gian nạp năng lượng cho các thỏi pin kích thước lớn. Độ bền vật lý của sản phẩm được bảo đảm bởi các chứng nhận kháng nước và bụi chuẩn IP66, IP68 cùng IP69, đi kèm động cơ rung tuyến tính 7514 giúp triệt tiêu rung chấn tức thời tới 75%.

Màn hình SuperPixel 4.000 nits và camera kép Leica 200MP

Về khả năng hiển thị, thiết bị sử dụng công nghệ màn hình SuperPixel với hệ thống vật liệu phát sáng M11 mới, đem lại độ sáng cực đại 4.000 nits. Kích thước màn hình của Xiaomi 18 Pro là 6.4 inch, còn Xiaomi 18 Pro Max đạt kích thước 6.9 inch. Độ dày phần viền bao quanh cả bốn cạnh máy đạt mức siêu mỏng chỉ 0.99mm, tích hợp tính năng bảo mật quyền riêng tư từ phần cứng.

Xiaomi 18 Pro Series có cấu hình khủng

Hệ thống quang học đồng chế tác cùng Leica sở hữu hai cảm biến 200MP. Trong đó, camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1.28 inch, camera tele tiềm vọng 200MP sử dụng cảm biến 1/1.56 inch hỗ trợ zoom quang học 3.2x và có thể lấy nét siêu gần ở khoảng cách 12cm để chụp ảnh cận cảnh. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP và hệ thống xử lý ảnh AI "Khoảnh khắc huyền thoại" tối ưu hóa chi tiết hình ảnh qua đám mây và xử lý cục bộ.

Màn hình phụ mặt lưng và nền tảng HyperOS 4

Mặt lưng máy tiếp tục giữ lại màn hình phụ nhưng được tối ưu hóa sâu với trí tuệ nhân tạo, cho phép tạo hình nền tự động từ dữ liệu ảnh, cập nhật trạng thái thông báo động và tích hợp sẵn hơn 100 thẻ ứng dụng.

Dòng Xiaomi 18 Pro có màn hình phụ ở mặt sau

Cả hai thiết bị cài đặt sẵn hệ điều hành HyperOS 4, hoạt động cùng trợ lý ảo Super Xiao Ai 2.0 dựa trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn MiMo. Hệ thống này có khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng, suy luận ngữ cảnh và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân.

Bảng giá công bố tại thị trường Trung Quốc

Dòng sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình bộ nhớ với mức giá niêm yết cụ thể tại thị trường nội địa:

Xiaomi 18 Pro Series có giá hấp dẫn