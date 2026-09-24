Xiaomi 18 Pro Series trình làng với chip Snapdragon mới nhất, giá từ 23 triệu đồng

Mới đây, Xiaomi đã chính thức ra mắt dòng flagship mới tại thị trường Trung Quốc với hai phiên bản Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max.

Về màn hình, Xiaomi trang bị cho cả hai model công nghệ SuperPixel mới, sử dụng hệ thống phát sáng M11 kết hợp vật liệu phát sáng màu xanh lá hoàn toàn mới. Màn hình có độ sáng tối đa lên tới 4.000 nits, hứa hẹn khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Màn hình có độ sáng tối đa lên tới 4.000 nits, hứa hẹn khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh

Xiaomi 18 Pro sở hữu màn hình 6,4 inch, trong khi bản Pro Max có kích thước lớn hơn, lên tới 6,9 inch. Cả hai đều có viền màn hình siêu mỏng chỉ 0,99 mm ở cả bốn cạnh.

Mặt lưng của máy được trang bị màn hình phụ thông minh. Màn hình này hỗ trợ hơn 100 widget ứng dụng, hiển thị thông báo động và có thể sử dụng AI để tạo hình nền từ ảnh cá nhân, thú cưng hoặc các chủ đề do người dùng lựa chọn.

Mặt lưng của máy được trang bị màn hình phụ thông minh

Bên cạnh khả năng hiển thị, Xiaomi cũng tích hợp hệ thống bảo mật quyền riêng tư thông minh ở cấp độ phần cứng. Người dùng có thể thiết lập các quy tắc bảo mật riêng cho từng ứng dụng, đồng thời kích hoạt nhanh chế độ bảo mật toàn cục thông qua một nút AI chuyên dụng.

Bên cạnh đó, cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống ba camera sau mang thương hiệu Leica. Cụ thể, camera chính 200 MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1,28 inch.

Camera tele tiềm vọng 200 MP với cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự quy đổi 75 mm, hỗ trợ zoom quang học 3,2x và khả năng chụp cận cảnh macro ở khoảng cách chỉ 12 cm. Cùng với đó là camera góc siêu rộng 50 MP.

Hệ thống xử lý hình ảnh AI Legendary Moment được Xiaomi tích hợp để hỗ trợ xử lý ảnh trực tiếp trên thiết bị lẫn đám mây. Trong khi đó, trợ lý AI có khả năng phân tích bố cục, gợi ý góc chụp và điều chỉnh bộ lọc nhằm giúp người dùng có được bức ảnh phù hợp hơn.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro series là dòng smartphone đầu tiên được trang bị nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới nhất của Qualcomm, sản xuất trên tiến trình 2 nm.

Xiaomi 18 Pro series là dòng smartphone đầu tiên được trang bị nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới nhất của Qualcomm

Xiaomi 18 Pro sử dụng phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn với xung nhịp CPU tối đa 5 GHz, trong khi Xiaomi 18 Pro Max được trang bị phiên bản cao cấp Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Theo Xiaomi, hiệu suất GPU tăng tới 35% trong khi mức tiêu thụ điện năng giảm 40%. Khả năng xử lý suy luận AI thông qua NPU cũng được cải thiện tới 80% so với thế hệ trước.

Riêng phiên bản Pro Max được trang bị hệ thống tản nhiệt tiên tiến với công nghệ đóng gói OFFSET PoP kết hợp bơm lạnh dạng vòng, giúp duy trì tốc độ khung hình ổn định khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài.

Dung lượng pin là một điểm nhấn đáng chú ý trên thế hệ smartphone của hãng trong năm nay. Xiaomi 18 Pro sở hữu viên pin 7.000 mAh, trong đó hàm lượng silicon đạt 32%, còn Xiaomi 18 Pro Max được trang bị pin lên tới 8.500 mAh. Cả hai đều sử dụng công nghệ pin Jinshajiang thế hệ mới và hỗ trợ sạc nhanh 100 W.

Ngoài ra, bộ đôi flagship mới đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68 và IP69, hỗ trợ kết nối UWB và sử dụng motor tuyến tính 7514 nhằm mang lại phản hồi xúc giác mạnh mẽ hơn 75%.

Về phần mềm, Xiaomi 18 Pro series được cài sẵn HyperOS 4 cùng trợ lý ảo Super Xiao Ai 2.0, tích hợp mô hình lớn MiMo. Hệ thống có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh, tự suy luận và thực hiện các tác vụ phức tạp liên thông giữa điện thoại, máy tính bảng và laptop.

Tại Trung Quốc, Xiaomi 18 Pro có giá khởi điểm 5.999 nhân dân tệ (23,3 triệu đồng) cho phiên bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ. Phiên bản cao cấp 16 GB + 1 TB có giá 8.999 nhân dân tệ (35 triệu đồng).

Xiaomi 18 Pro Max có giá từ 6.999 nhân dân tệ (27,2 triệu đồng) cho bản 12 GB + 256 GB và lên tới 9.999 nhân dân tệ (39 triệu đồng) đối với bản 16 GB + 1 TB.

Xiaomi cũng giới thiệu các phiên bản đặc biệt với mặt lưng trong suốt, có giá từ 9.999 - 10.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 39 - 42,7 triệu đồng). Sản phẩm hiện được bán tại thị trường Trung Quốc và dự kiến sẽ được Xiaomi đưa ra thị trường quốc tế trong năm 2026.