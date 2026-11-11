Xiaomi 18 Pro Series sắp ra mắt tại Việt Nam ngày 17/11: màn hình phụ, Snapdragon 8 Elite Gen 6

Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro tại Việt Nam vào ngày 17/11. Điểm nhấn mới được hãng tiết lộ là màn hình phụ ở mặt sau, bên cạnh cấu hình gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm, pin dung lượng lớn và hệ thống camera Leica.

Màn hình phụ mặt sau: nhỏ gọn nhưng đa dụng

Theo bài đăng mới nhất của Xiaomi Việt Nam trên Facebook, màn hình phụ trên Xiaomi 18 Pro Series không chỉ tạo điểm nhấn cho thiết kế mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực.

Cụ thể, người dùng có thể xem nhanh thông báo, theo dõi bản đồ hoặc điều khiển nhạc mà không cần bật màn hình chính. Cách này giúp các thao tác hằng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, khu vực hiển thị này cho phép ghim ảnh và sticker yêu thích chỉ với một chạm, giúp cá nhân hóa thiết bị theo phong cách riêng. Dù kích thước nhỏ, màn hình phụ vẫn tích hợp nhiều tính năng, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 lần đầu xuất hiện trên bộ đôi Pro

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max là những smartphone đầu tiên dùng dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới của Qualcomm. Bản Pro dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, còn bản Pro Max được nâng lên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp hơn.

Xiaomi 18 Pro Series có thiết kế cao cấp

Cả hai con chip đều được sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện đáng kể về hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng. Riêng Xiaomi 18 Pro có CPU đạt xung nhịp tối đa 5GHz, đáp ứng từ tác vụ thường ngày đến nhu cầu xử lý nặng.

Pin lớn, sạc 100W và màn hình viền siêu mỏng

Bộ đôi dùng pin Jinshajiang dung lượng lớn: 7.000mAh trên bản Pro và 8.500mAh trên bản Pro Max. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 100W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng dù dung lượng pin khá cao.

Màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro Max

Về hiển thị, Xiaomi trang bị màn hình SuperPixel mới với độ sáng tối đa 4.000 nits và viền chỉ 0,99mm ở cả bốn cạnh. Xiaomi 18 Pro có màn hình 6,4 inch, trong khi Pro Max có kích thước 6,9 inch.

Ba camera Leica với cảm biến 200MP

Về nhiếp ảnh, Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max cùng có hệ thống ba camera Leica gồm camera chính 200MP, telephoto tiềm vọng 200MP và camera góc siêu rộng 50MP.

Xiaomi 18 Pro Series sở hữu cấu hình mạnh mẽ

Camera tele có tiêu cự tương đương 75mm, zoom quang học 3,2x và hỗ trợ lấy nét gần chỉ 12cm. Thông số này mở ra thêm lựa chọn khi chụp chân dung hoặc macro.

So sánh nhanh Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max

Để dễ đối chiếu, dưới đây là các thông số được Xiaomi công bố cho hai phiên bản.

Có thể thấy hai phiên bản khác nhau chủ yếu ở chip xử lý, kích thước màn hình và dung lượng pin, còn hệ thống camera và công suất sạc được giữ tương đồng.

Những thông tin còn chờ công bố

Nguồn tin hiện chưa nêu giá bán chính thức cũng như các phiên bản bộ nhớ tại Việt Nam. Người dùng quan tâm nên theo dõi các thông báo từ Xiaomi Việt Nam trước thời điểm ra mắt ngày 17/11.