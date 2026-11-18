Xiaomi 18 Pro Series vừa ra mắt tại Việt Nam, gồm Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max. Cả hai đều có màn hình phụ sau lưng, sử dụng chip Snapdragon thế hệ mới, màn hình LTPO AMOLED và hệ thống camera hợp tác với Leica.

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max. (Ảnh: Ngọc Duy)

Màn hình phụ hỗ trợ chụp ảnh bằng camera sau

Điểm khác biệt dễ nhận thấy trên Xiaomi 18 Pro Series là màn hình phụ đặt ở mặt lưng, tích hợp cùng cụm camera. Xiaomi 18 Pro có màn hình 2,7 inch, trong khi bản Pro Max là 2,9 inch.

Cả hai phiên bản Xiaomi 18 Pro và Pro Max đều có màn hình phụ phía sau. (Ảnh: Ngọc Duy)

Màn hình này có thể hiển thị thông báo, cuộc gọi, lịch hẹn và hỗ trợ người dùng chụp selfie bằng camera sau. Khi chụp, người dùng có thể xem trước khung hình, điều chỉnh góc máy và sử dụng cử chỉ tay hoặc nút âm lượng để bấm ảnh.

Người dùng có thể sử dụng màn hình phụ để chụp hình selfie. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ngoài ra, màn hình phụ hỗ trợ chế độ Photo Booth, chụp ảnh nhóm và hiển thị văn bản khi quay vlog. Một số tính năng AI cũng được tích hợp, cho phép tạo ứng dụng đơn giản bằng câu lệnh tự nhiên, dịch hội thoại qua hai màn hình và tương tác với Gemini Live trên các phiên bản được hỗ trợ.

Cả hai model đều có viền màn hình đối xứng siêu mỏng 0,99mm ở bốn cạnh. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ở mặt trước, Xiaomi 18 Pro sử dụng màn hình 6,4 inch, còn bản Pro Max có kích thước 6,9 inch. Cả hai đều dùng tấm nền OLED, độ phân giải 1.5K, tần số quét thích ứng 1 - 120Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit. Cả hai đều có viền màn hình đối xứng siêu mỏng 0,99mm ở bốn cạnh.

Camera kép 200MP, hỗ trợ quay video 8K

Về camera, cả hai phiên bản đều có camera chính Leica 200MP và camera telephoto tiềm vọng Leica 200MP. Camera chính sử dụng cảm biến kích thước 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS.

Xiaomi 18 Pro Max sử dụng cảm biến Light Fusion 960L. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tuy nhiên, hai phiên bản có sự khác biệt về cảm biến chính. Xiaomi 18 Pro Max sử dụng cảm biến Light Fusion 960L, tích hợp công nghệ LOFIC HDR với dải tương phản động lên đến 16,2EV. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro trang bị cảm biến Light Fusion 960.

Xiaomi 18 Pro trang bị cảm biến Light Fusion 960. (Ảnh: Ngọc Duy)

Camera telephoto 200MP có cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm và zoom quang học 3,2x. Công nghệ In-Sensor Zoom hỗ trợ các mức tiêu cự tương đương 150mm và 300mm. Camera này cũng có khả năng lấy nét ở khoảng cách 12cm để chụp macro. Ngoài ra, máy có camera góc siêu rộng 50MP, góc nhìn 102 độ.

Về quay video, Xiaomi 18 Pro Series hỗ trợ độ phân giải 8K ở 30fps, 4K ở 120fps với Dolby Vision và định dạng Log 10-bit. Các tính năng AI như AI Portrait Fill Light, Xiaomi ProCut, AI Composition và AI Deblur được tích hợp để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh.

Pin 7.050mAh, chip Snapdragon tiến trình 2nm

Xiaomi 18 Pro sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi bản Pro Max được trang bị Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cả hai đều sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Xiaomi 18 Pro sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi bản Pro Max được trang bị Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. (Ảnh: Ngọc Duy)

Để hỗ trợ tản nhiệt, máy được trang bị hệ thống 3D IceLoop. Diện tích tản nhiệt trên bản Pro Max là 5.615mm², còn bản Pro là 4.288mm².

Dung lượng pin cũng là điểm khác biệt giữa hai phiên bản. Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W. Bản Pro Max sở hữu pin 7.050mAh và sạc nhanh 100W. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây 50W.

Xiaomi 18 Pro có giá từ 39,99 triệu đồng. (Ảnh: Ngọc Duy)

Xiaomi 18 Pro Max có giá từ 43,99 triệu đồng. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bộ đôi chạy hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4, tích hợp các công cụ AI và trợ lý Google Gemini. Máy cũng có cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, loa stereo và khả năng kháng bụi, nước IP68.

Tại Việt Nam, Xiaomi 18 Pro có giá 39,99 triệu đồng cho bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB và 44,99 triệu đồng cho bản 512GB. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro Max có giá lần lượt 43,99 triệu đồng và 47,99 triệu đồng cho hai phiên bản bộ nhớ tương ứng.

Sản phẩm nhận đặt trước từ ngày 17/11 đến hết ngày 3/12 và bắt đầu mở bán từ ngày 4/12.