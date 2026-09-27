Xiaomi 18 Pro Series bản quốc tế lộ dung lượng pin: Cắt giảm tới 1.450mAh

Sau khi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại thị trường nội địa với thông số kỹ thuật ấn tượng, Xiaomi dường như đang chuẩn bị đưa các thiết bị này ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ mới nhất từ mã nguồn hệ điều hành HyperOS cho thấy phiên bản toàn cầu của dòng flagship này sẽ có sự điều chỉnh đáng kể về dung lượng pin so với bản nội địa.

Chi tiết mức cắt giảm pin trên Xiaomi 18 Pro Series toàn cầu

Cụ thể, thông tin từ chuyên gia rò rỉ Kacper Skrzypek phát hiện trong mã nguồn HyperOS chỉ ra rằng thiết bị có mã hiệu 2609BPN61G, được xác định là Xiaomi 18 Pro bản quốc tế, sẽ trang bị viên pin dung lượng 6.000mAh. So với viên pin 7.000mAh trên phiên bản nội địa Trung Quốc, mức dung lượng của bản quốc tế đã bị giảm 1.000mAh.

Xiaomi 18 Pro bản toàn cầu sẽ sớm ra mắt

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp hơn là Xiaomi 18 Pro Max với mã hiệu 2611FPNFAG cũng chịu sự cắt giảm tương tự. Phiên bản phân phối tại thị trường Trung Quốc sở hữu viên pin lên đến 8.500mAh, nhưng khi phát hành ra thị trường toàn cầu, thông số này bị rút xuống còn 7.050mAh, tương đương mức giảm 1.450mAh.

Bảng so sánh thông số pin giữa hai thị trường

Dưới đây là chi tiết sự thay đổi về dung lượng pin giữa các phiên bản nội địa và quốc tế của dòng Xiaomi 18 Pro:

Thông số sạc và tiền lệ cắt giảm pin từ thế hệ trước

Mặc dù dung lượng lưu trữ năng lượng bị giảm bớt, thông số công suất sạc có dây của Xiaomi 18 Pro Series quốc tế dự kiến vẫn được giữ nguyên ở mức 90W hoặc 100W, tương đương các mẫu máy mở bán tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các tính năng như sạc không dây công suất 50W và khả năng sạc ngược 27W trên phiên bản toàn cầu hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vừa ra mắt cách đây không lâu

Việc điều chỉnh dung lượng pin cho các phiên bản phát hành ngoài Trung Quốc không phải là điều mới đối với Xiaomi. Ở thế hệ tiền nhiệm, chiếc Xiaomi 17 bản nội địa từng sở hữu pin 7.000mAh nhưng khi đưa ra thị trường toàn cầu đã giảm xuống còn 6.330mAh. Tương tự, phiên bản Xiaomi 17 Ultra nội địa trang bị pin 6.800mAh cũng bị hạ xuống mức 6.000mAh đối với bản quốc tế.