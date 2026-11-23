Ảnh Xiaomi 18 Pro Max đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Dưới đây là 4 nhóm người dùng phù hợp nhất với mẫu máy này.

Người cần sự riêng tư và trải nghiệm giải trí trọn vẹn

Với công nghệ màn hình chống nhìn trộm chủ động giữ nguyên độ nét, mẫu Xiaomi 18 Pro Max rất hợp với người thường làm việc nơi công cộng. Bên cạnh đó, cụm 3 loa ngoài sống động cùng màn hình 6,9 inch giúp đáp ứng tốt nhu cầu xem phim và chơi game.

Người thích chụp ảnh chân dung và cần pin dùng bền bỉ

Hệ thống camera 200 MP tích hợp ống kính tele 3,2x hỗ trợ chụp người tự nhiên, phù hợp cho người yêu thích nhiếp ảnh đời thường. Đồng thời, viên pin 7.000 mAh dễ dàng trụ vững từ 1 đến 2 ngày cho người bận rộn ít có thời gian sạc máy.

Sản phẩm hiện đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với mức giá từ 39.990.000đ cùng gói ưu đãi lên đến 18 triệu đồng và trả chậm 0% lãi suất.