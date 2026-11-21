Xiaomi 18 Max được cho là sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và viên pin có dung lượng vượt mốc 8000 mAh, theo thông tin rò rỉ mới nhất. Sau khi các phiên bản Pro xuất hiện, dòng flagship của Xiaomi tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ những nâng cấp về hiệu năng và thời lượng sử dụng.

Cần lưu ý rằng đây là thông tin chưa chính thức, đến từ các nguồn tin đồn. Các thông số có thể thay đổi khi sản phẩm được giới thiệu.

Nguồn tin nói gì về cấu hình Xiaomi 18 Max?

Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, một thiết bị màn hình lớn đang được phát triển với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nguồn tin từ MyDrivers nhận định đây chính là Xiaomi 18 Max, với dung lượng pin vượt mức 8000 mAh.

Thông số cấu hình Xiaomi 18 Max

Bên cạnh viên pin lớn, mẫu điện thoại này còn được trang bị cảm biến camera kích thước lớn nhằm cải thiện khả năng nhiếp ảnh. Máy dự kiến giữ ngôn ngữ thiết kế tối giản như các thế hệ trước, nhưng được tinh chỉnh để tối ưu không gian linh kiện.

Chọn chip nào để cân bằng giữa sức mạnh và giá bán?

Trong hệ sinh thái hiện tại, Xiaomi 18 Max được định vị nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro Max. Máy dùng chung chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, sản xuất trên tiến trình 2nm, với biến thể Pro nhỏ gọn. Như vậy, thiết bị không dùng bản Extreme mạnh hơn.

Cách phân tầng này cho thấy Xiaomi có thể ưu tiên dung lượng pin và camera cho bản Max, thay vì đẩy tối đa sức mạnh của chip. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định dựa trên thông tin rò rỉ.

Xiaomi 17 Max là mốc so sánh về giá

Người tiền nhiệm Xiaomi 17 Max ra mắt vào tháng 5 với giá khởi điểm 4,799 nhân dân tệ (tương đương 18.5 triệu đồng). Vì vậy, thế hệ mới được kỳ vọng mang lại cải tiến toàn diện nhưng vẫn giữ mức giá hợp lý.

Mẫu máy kế nhiệm Xiaomi 17 Max được kỳ vọng có giá tốt

Xiaomi 18 tiêu chuẩn: hướng đi nhỏ gọn cho người dùng một tay

Song song với bản Max, Xiaomi 18 tiêu chuẩn dự kiến trình làng vào tháng tới. Các nhà bán lẻ tại Trung Quốc đã bắt đầu nhận đặt hàng trước dưới dạng đặt mù (blind order) cho thiết bị này.

Máy hướng tới người dùng thích thiết kế nhỏ gọn, thao tác bằng một tay và không có màn hình phụ phía sau. Phiên bản này cũng dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Nhìn chung, Xiaomi 18 Max đang được kỳ vọng ở hai điểm: pin vượt 8000 mAh và camera cảm biến lớn, trong khi hiệu năng nằm ở mức chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 chứ không phải bản Extreme. Các thông tin còn thiếu như màn hình, bộ nhớ hay giá bán chính thức cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất.

Nguồn tham khảo: Gizmochina, MyDrivers.