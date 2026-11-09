Xiaomi 18 lộ ảnh ốp lưng với cụm camera kiểu cũ, pin 7.200 mAh và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Hình ảnh ốp lưng bảo vệ rò rỉ cho thấy Xiaomi 18 có thể quay lại thiết kế cụm camera quen thuộc, khác với mô-đun trên dòng Xiaomi 17. Cùng với đó, các nguồn tin cho biết máy dự kiến dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, pin 7.200 mAh và sạc nhanh có dây 100W. Tất cả vẫn là thông tin rò rỉ, chưa được Xiaomi xác nhận.

Cụm camera trở lại bố cục từng thấy trên Xiaomi 13

Ốp lưng có hai màu đen và trắng, cho thấy Xiaomi 18 sở hữu hai ống kính hình tròn kích thước lớn. Bên cạnh đó là một khu vực hình viên thuốc nhỏ hơn và ô cắt dành cho đèn flash.

Bố cục này khác với mô-đun camera trên dòng Xiaomi 17. Đồng thời, nó gợi nhớ đến thiết kế Xiaomi từng áp dụng từ thế hệ Xiaomi 13.

Ốp lưng Xiaomi 18

Tuy nhiên, ốp lưng rò rỉ chưa phải bằng chứng xác nhận hoàn toàn kiểu dáng chính thức của sản phẩm. Hiện Xiaomi chưa công bố hình ảnh hay thông tin về thiết kế của phiên bản này.

Pin 7.200 mAh trên thân máy 6,4 inch: cấu hình rò rỉ nói gì?

Theo dữ liệu rò rỉ được Gizmochina tổng hợp, Xiaomi 18 có màn hình phẳng 6,4 inch, độ phân giải 1.5K. Máy dự kiến dùng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 3nm.

Ở mảng camera, thiết bị được cho là có ba ống kính: cảm biến chính 200MP, ống kính tele 200MP và ống kính góc siêu rộng 50MP.

Điểm đáng chú ý trên mẫu tiêu chuẩn này là viên pin 7.200 mAh đi kèm sạc nhanh 100W. Dung lượng lớn trong thân máy 6,4 inch tương đối nhỏ gọn có thể đáp ứng nhu cầu dùng lâu mà người dùng không phải chuyển sang các dòng máy cỡ lớn.

Lịch ra mắt và dấu vết trong cơ sở dữ liệu chứng nhận

Các báo cáo trước đó cho biết Xiaomi có thể áp dụng chiến lược tương tự Apple, tức ưu tiên giới thiệu dòng Xiaomi 18 Pro trước. Cụ thể, bản Pro dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 17/11/2026. Biến thể tiêu chuẩn Xiaomi 18 có thể xuất hiện sau đó, vào khoảng tháng 12/2026.

Chứng nhận 3C bị phát hiện trước đó của Xiaomi 18

Bên cạnh đó, thiết bị đã xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu pháp lý. Mẫu máy đạt chứng nhận MIIT với mã hiệu 26122PN61G, còn phiên bản quốc tế mang mã M261DB. Những thông tin này cho thấy nhà sản xuất đang chuẩn bị phát hành thiết bị tại nhiều thị trường.

Nhìn chung, thiết kế camera, thông số và lịch ra mắt của Xiaomi 18 hiện đều dựa trên rò rỉ. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ Xiaomi để có thông tin cuối cùng.