Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn đạt chứng nhận MIIT với pin 7.200mAh và Snapdragon 8 Elite Gen 6

Biến thể tiêu chuẩn của dòng Xiaomi 18 vừa chính thức hoàn tất bài kiểm tra chứng nhận vô tuyến của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) dưới mã hiệu M261DB. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, mẫu máy này được định vị là sản phẩm chủ lực tiếp theo với nâng cấp vượt trội về thời lượng năng lượng.

Xiaomi 18 đang được phát triển

Chiến lược phát hành so le và thời điểm trình làng

Khác với truyền thống công bố toàn bộ dòng sản phẩm cùng lúc, thương hiệu đã thay đổi lộ trình tiếp cận thị trường. Các phiên bản cao cấp thuộc dòng Xiaomi 18 Pro đã xuất hiện trước, tạo tiền đề định hình phân khúc cận cao cấp và cao cấp. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn được giữ lại để phát triển và tối ưu hóa trước khi xuất hiện trên thị trường.

Theo dữ liệu từ XimiTime, thiết bị dự kiến sẽ chính thức chào sân vào tháng 12. Khoảng cách ba tháng so với thời điểm ra mắt các phiên bản cao cấp giúp thương hiệu phân bổ nguồn lực truyền thông, đồng thời tối ưu chuỗi cung ứng linh kiện cho từng nhóm đối tượng người dùng riêng biệt.

Mẫu flagship tiếp theo của Xiaomi có thể ra mắt vào tháng 12

Thông số kỹ thuật: Dung lượng pin 7.200mAh và chip Snapdragon đầu bảng

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn là dung lượng pin đạt mức 7.200mAh. Mức dung lượng này thậm chí còn vượt qua con số 7.000mAh trên bản Pro tiền nhiệm, mang lại thời lượng vận hành liên tục vượt trội cho các tác vụ nặng cũng như trải nghiệm chơi game cường độ cao.

Xiaomi 18 sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Về khả năng xử lý, thiết bị được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 mạnh mẽ, kết hợp cùng cảm biến chụp ảnh chính có độ phân giải lên đến 200MP. Việc giữ nguyên sức mạnh xử lý ngang ngửa các dòng cao cấp bảo đảm trải nghiệm đồ họa và hiệu năng đa nhiệm mượt mà trên nền tảng hệ điều hành mới.

Bài toán đánh đổi tính năng để cân đối phân khúc

Nhằm duy trì mức giá tiếp cận dễ chịu hơn so với bản Pro, nhà sản xuất đã thực hiện một số tinh chỉnh về mặt phần cứng. Thay vì sở hữu hệ thống ba camera tinh chỉnh bởi Leica đa tiêu cự, bản tiêu chuẩn dự kiến rút gọn xuống cụm camera kép. Máy cũng lược bỏ màn hình phụ ở mặt lưng, vốn là điểm nhấn trên các biến thể Pro và Pro Max.

Bên cạnh đó, phiên bản Pro gây ấn tượng nhờ tấm nền M11 kích thước 6,4 inch đạt độ sáng tối đa 4.000 nits cùng giải pháp bảo vệ quyền riêng tư cấp phần cứng. Dù bản tiêu chuẩn không sở hữu toàn bộ các công nghệ hiển thị đỉnh cao này, sự bù đắp từ viên pin dung lượng 7.200mAh vẫn tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong tầm giá.