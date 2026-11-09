'Xì Phố Xì Tin': Người trẻ kể chuyện Sài Gòn bằng nghệ thuật và tinh thần nghĩa tình

Nhịp sống Sài Gòn xưa và TP.HCM năng động hôm nay được tái hiện qua chương trình nghệ thuật

Tối 8.11, tại Phim trường Hy Nam (xã Nhà Bè, TP.HCM), chương trình nghệ thuật “Xì Phố Xì Tin – Khi thời gian kể chuyện” đã diễn ra, tái hiện những lát cắt văn hóa, đời sống và con người Sài Gòn – TP.HCM qua các giai đoạn phát triển.

Chương trình được xây dựng bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, nhạc kịch, múa và nghệ thuật sân khấu hóa, hướng đến những giá trị văn hóa và tinh thần nghĩa tình của thành phố.

Lấy cảm hứng từ sự chuyển mình của Sài Gòn xưa đến TP.HCM hôm nay, chương trình đưa khán giả trở lại với những câu chuyện gần gũi trong đời sống đô thị. Bên cạnh nhịp sống năng động, hiện đại, các tiết mục còn gợi nhắc những nét đẹp bình dị, những ký ức gắn với từng góc phố và tình người Sài Gòn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các tiết mục đưa khán giả trở lại với những câu chuyện gần gũi trong đời sống đô thị

Thông qua các loại hình nghệ thuật biểu diễn, những câu chuyện về thành phố được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu. Đây cũng là cách người trẻ tìm hiểu, tiếp cận và thể hiện tình cảm đối với nơi mình đang sống, học tập và làm việc.

Chia sẻ tại chương trình, TS Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho rằng mỗi thế hệ có cách cảm nhận và đóng góp riêng đối với TP.HCM. Dù lịch sử hình thành của Sài Gòn chỉ hơn 300 năm so với chiều dài hàng nghìn năm lịch sử dân tộc, vùng đất này đã trở thành nơi hội tụ, tiếp nối những giá trị văn hóa của nhiều thế hệ.

Theo TS Trần Vân Nam, dự án là dịp để sinh viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy trong quá trình học tập, từ tổ chức sự kiện, kết nối đối tác, tìm kiếm nhà tài trợ đến công tác hậu cần và điều phối chương trình. Tuy nhiên, ý nghĩa của dự án không dừng ở việc hoàn thành yêu cầu học tập.

Các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Ngô Thái Bảo và Trương Lê Tuấn Kiệt biểu diễn trong chương trình

Ông đánh giá cao việc sinh viên dành thời gian tìm hiểu những góc đời thường của thành phố, tiếp cận những con người và hoàn cảnh ít được chú ý giữa một đô thị phát triển năng động.

“Thông điệp hôm nay chính là đóng góp cụ thể của các em với Sài Gòn, với TP.HCM thân yêu. Mỗi thế hệ đi qua sẽ có một cách đóng góp khác nhau”, TS Trần Vân Nam chia sẻ.

TS Nam cũng cho rằng, qua dự án, sinh viên đã thể hiện sự trưởng thành trong cách nhìn nhận cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng. Những đóng góp tuy còn trong phạm vi một dự án sinh viên nhưng cho thấy sự chủ động của người trẻ trong việc tìm hiểu văn hóa, đời sống và những giá trị nhân văn của thành phố.

Tái hiện những giai đoạn TP.HCM đối mặt với khó khăn, qua đó làm nổi bật tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình của người dân thành phố

Đáng chú ý, tinh thần nghĩa tình của Sài Gòn còn được nhóm gửi gắm qua hoạt động thiện nguyện “Thành phố trong tim”, hướng đến tri ân và hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Thông qua việc tìm hiểu, thăm hỏi và đồng hành với các trường hợp cần giúp đỡ, hoạt động thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với những người từng đóng góp sức trẻ cho đất nước và thành phố.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, hoạt động còn tạo cơ hội để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện của thế hệ đi trước, hiểu thêm về những đóng góp và hy sinh trong quá khứ. Qua đó, những giá trị của thành phố được tiếp cận từ chính con người và các mối quan hệ trong đời sống thường ngày.

Các tiết mục vui tươi, sinh động do các ca sĩ trẻ thể hiện

Chương trình có sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ và thành viên biểu diễn, trong đó có sự đồng hành của NSƯT Bảo Trí, các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Ngô Thái Bảo, Anh Kiệt, Henry Ngọc Thạch, Trương Lê Tuấn Kiệt, Bảo Trâm, nhóm ca Giai Điệu Việt, các nghệ sĩ Như Hạnh, Quốc Thanh, Hoàng Kim, Hoàng Đô, Phương Nguyễn, Long Nguyễn, Ellen Nguyễn, bé Minh Phát, bé Misa Bảo Tiên, MC Huỳnh Ngân và Vũ đoàn Gió Việt.

Trước đêm diễn, dự án cũng triển khai các hoạt động truyền thông và trải nghiệm thực tế nhằm tìm hiểu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của TP.HCM.

Các đại biểu, sinh viên và phụ huynh chụp ảnh lưu niệm

“Xì Phố Xì Tin – Khi thời gian kể chuyện” là dự án tốt nghiệp của nhóm Teen, sinh viên khóa 21.1, chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM.

Thông qua chương trình, các sinh viên có dịp vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với văn hóa, con người và đời sống thành phố.