Xí nghiệp Liên hợp Z751: Biến khó khăn trong sửa chữa thành sáng kiến kỹ thuật

Tháng 8-2026, Xí nghiệp Sửa chữa Vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) tiếp nhận sửa chữa pháo tàu 25mm thường bị tắc đạn khi bắn. Qua kiểm tra, Thiếu tá Trương Công Sự, Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ (Xí nghiệp Sửa chữa Vũ khí) cùng đồng đội phát hiện khóa an toàn, bộ phận nạp đạn bị rạn nứt, pít-tông pháo hư hỏng. Để khắc phục, Thiếu tá Trương Công Sự và đồng đội nghiên cứu, chế tạo thiết bị sản xuất thiết bị cho pít-tông, vòng bệ đỡ dưới, đồng thời khôi phục hệ thống điện, thủy lực. Chỉ sau ít ngày, khẩu pháo được sửa chữa, bắn thử đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn.

Người thợ Xí nghiệp Sửa chữa Vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751) ứng dụng sáng kiến vào sửa chữa pháo tàu 25mm.

Tại Xí nghiệp Sửa chữa Tăng thiết giáp (Xí nghiệp Liên hợp Z751), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Ngọc Đại, Trợ lý Ban Kỹ thuật Công nghệ (Xí nghiệp Sửa chữa Tăng thiết giáp) cùng đồng đội cũng có nhiều sáng kiến thiết thực, như: “Thiết bị bơm nước đổ nòng pháo trên cao trong bắn thử”, “Thiết bị thử lò xo nhíp trên xe tăng, thiết giáp”... Các sáng kiến góp phần tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn sửa chữa, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Theo Đại tá Nguyễn Nam Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty 751, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Xí nghiệp Liên hợp Z751 xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, phương tiện, trang bị. “Không chạy theo hình thức, chúng tôi tập trung các đề tài, sáng kiến vào những khâu còn khó khăn, bất cập; thay thế phương pháp thủ công, rút ngắn thời gian thao tác, nâng cao độ chính xác, hệ số kỹ thuật và an toàn sử dụng”, Đại tá Nguyễn Nam Trung cho biết.

Người thợ Xí nghiệp Sửa chữa Vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751) áp dụng sáng kiến sản xuất chi tiết, phụ tùng để sửa chữa pháo tàu 25mm.

Xí nghiệp cũng định hướng sáng kiến vào cải tiến dụng cụ, thiết bị phục vụ sửa chữa; thiết kế, chế tạo bộ gá, giá đỡ, thiết bị chuyên dụng và chi tiết, phụ tùng thay thế; cải tiến quy trình sửa chữa, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tận dụng vật tư, vật liệu sẵn có để khắc phục tình trạng thiếu, khó tìm phụ tùng, qua đó giảm chi phí, thời gian sửa chữa.

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Xí nghiệp Liên hợp Z751, được biết, một trong những kinh nghiệm được các đơn vị chú trọng là khuyến khích người lao động quan sát, phát hiện vấn đề ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những thao tác mất nhiều thời gian, công đoạn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thiết bị chưa phù hợp hay những chi tiết có thể gia công, phục hồi đều được xem xét để nghiên cứu, cải tiến.

Người thợ Xí nghiệp Sửa chữa Vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751) ứng dụng sáng kiến vào sản xuất chi tiết phụ tùng trong sửa chữa vũ khí.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng gắn với công việc hằng ngày. Người trực tiếp vận hành máy, sửa chữa được khuyến khích đề xuất ý tưởng; cán bộ kỹ thuật, kỹ sư hỗ trợ về chuyên môn, tính toán, thiết kế và thử nghiệm. Sự phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan giúp nhiều ý tưởng từ thực tiễn được hoàn thiện thành những sáng kiến có tính ứng dụng cao.

Người thợ Xí nghiệp Sửa chữa Tăng thiết giáp (Xí nghiệp Liên hợp Z751) sửa chữa xe thiết giáp.

Đại tá Nguyễn Nam Trung khẳng định: “Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Xí nghiệp triển khai theo quy trình: Phát hiện vấn đề - đề xuất ý tưởng - nghiên cứu, thiết kế - thử nghiệm - đánh giá - hoàn thiện - áp dụng - nhân rộng. Trong đó, đánh giá hiệu quả sau áp dụng được đặc biệt coi trọng, nhằm xác định sáng kiến có thực sự nâng cao năng suất, chất lượng, độ an toàn, tiết kiệm vật tư, nhân công hay không. Cùng với khuyến khích sáng tạo, Xí nghiệp chú trọng bồi dưỡng những nhân tố có chuyên môn, tư duy kỹ thuật và tinh thần đổi mới. Đây là lực lượng trực tiếp nắm bắt công nghệ, hiểu đặc điểm từng loại vũ khí, trang bị, từ đó chuyển kinh nghiệm thực tiễn thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể”.

Cán bộ, nhân viên Xí nghiệp Sửa chữa Tăng thiết giáp (Xí nghiệp Liên hợp Z751) áp dụng sáng kiến sản xuất phụ tùng thay thế.

Qua triển khai, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Xí nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, Xí nghiệp Liên hợp Z751 đã có 8 đề tài, nhiệm vụ và 150 sáng kiến được áp dụng, với giá trị làm lợi gần 1 tỷ đồng. Các giải pháp góp phần hợp lý hóa sản xuất, cải tiến công cụ, quy trình công nghệ, giảm thời gian, công sức ở nhiều công đoạn; đồng thời nâng cao khả năng chủ động sửa chữa, phục hồi và bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị phía Nam.

Người thợ Xí nghiệp Sửa chữa Tăng thiết giáp (Xí nghiệp Liên hợp Z751) lắp đặt chi tiết phụ tùng tự sản xuất vào sửa chữa xe thiết giáp.

Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao, Xí nghiệp Liên hợp Z751 tiếp tục đưa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi vào chiều sâu. Trọng tâm là xác định đúng những khâu, công đoạn cần ưu tiên cải tiến; khuyến khích các giải pháp có khả năng ứng dụng ngay, tạo hiệu quả rõ nét để nhân rộng.

Xí nghiệp cũng xây dựng cơ chế tiếp nhận, thẩm định, thử nghiệm nhanh; tạo điều kiện về thời gian, vật tư, thiết bị, nhân lực để hoàn thiện những sáng kiến có tính khả thi. Sau áp dụng, hiệu quả được đánh giá bằng tiêu chí cụ thể về năng suất, chất lượng, độ bền, an toàn và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

Cùng với đó, Xí nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tự động hóa và các phương pháp thiết kế, mô phỏng hiện đại trong nghiên cứu, chế tạo, cải tiến. Phong trào sáng kiến chú trọng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông qua hội thi, diễn đàn chuyên môn và hoạt động nghiên cứu tại cơ sở, hình thành tư duy đổi mới cho mỗi cán bộ, nhân viên; qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật công nghệ và chất lượng sửa chữa, sản xuất của Xí nghiệp.