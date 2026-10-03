Xi măng Xuân Thành mua lại trước hạn 18,5 tỷ đồng trái phiếu, lãi ròng nửa đầu năm tăng 90%

Mua lại trước hạn 18,5 tỷ đồng trái phiếu

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 23/9/2026, Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành (XTCC) đã mua lại trước hạn 18,5 tỷ đồng trái phiếu mã XTCCH2136002. Sau giao dịch, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này giảm xuống còn 988,6 tỷ đồng.

Lô trái phiếu XTCCH2136002 được Xi măng Xuân Thành phát hành trong năm 2021, có kỳ hạn 15 năm và dự kiến đáo hạn ngày 6/2/2036. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán, đồng thời không phải là nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành là 10,5%/năm.

Bên cạnh XTCCH2136002, Xi măng Xuân Thành hiện còn lưu hành lô trái phiếu XTCCH2136001, với giá trị lưu hành tính đến ngày 6/8/2026 là 834,9 tỷ đồng.

Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất clinker thuộc Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 - giai đoạn 1 Nhà máy Xi măng Xuân Thành. Dự án có công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm, được triển khai tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 2/2012, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xi măng và clinker. Công ty có trụ sở doanh nghiệp đặt tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.

Theo đăng ký thay đổi tháng 11/2020, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6.168 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn chi phối do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành nắm giữ. Đây là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành. Đến tháng 4/2025, vốn điều lệ của Xi măng Xuân Thành được điều chỉnh tăng từ 6.168 tỷ đồng lên gần 6.584 tỷ đồng.

Lãi ròng nửa đầu năm tăng 90,1%

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Xi măng Xuân Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 59,3 tỷ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đóng góp tích cực vào quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, giúp chỉ tiêu này duy trì ổn định ở mức gần 7.595 tỷ đồng. Trong đó, cấu phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm hơn 1.000 tỷ đồng, tạo bộ đệm vốn dày dặn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Đi cùng đà tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tổng tài sản của nhà sản xuất xi măng này ghi nhận sự thu hẹp 5% so với đầu năm, lùi về mức gần 20.300 tỷ đồng tính đến cuối tháng 06/2026. Đáng chú ý, chỉ tiêu nợ phải trả cũng giảm 8% xuống còn gần 12.700 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ cho thấy các khoản vay ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 9.500 tỷ đồng. Phần nguồn vốn còn lại bao gồm hơn 1.844 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và gần 1.384 tỷ đồng nợ phải trả khác.