Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) lãi 9 tháng tăng 67%, xóa sạch nợ vay ngắn hạn

Tiêu thụ xi măng khởi sắc và triển vọng từ các đại dự án hạ tầng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.269 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 99 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo công ty cho biết kết quả kinh doanh đi lên xuất phát từ việc sản lượng tiêu thụ xi măng trong kỳ tăng hơn 14%. Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận sự gia tăng nguồn thu từ phí hoàn vốn thuộc dự án xây dựng đường nối từ Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vicem Hà Tiên mang về 6.390 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 315 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 67%. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.979 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 401 tỷ đồng. Trải qua ba quý hoạt động, công ty đã bám sát tiến độ khi thực hiện được 80% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Triển vọng tiêu thụ xi măng tại thị trường phía Nam tiếp tục được đánh giá tích cực nhờ trợ lực từ các dự án hạ tầng quy mô lớn. Khối phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ước tính nhu cầu tiêu thụ xi măng tại khu vực này sẽ tăng 12% trong nửa cuối năm 2026 nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công. Vicem Hà Tiên sở hữu lợi thế lớn để cung ứng vật liệu cho hàng loạt công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cụm dự án phục vụ sự kiện APEC, tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua khu vực phía Nam. Trong tầm nhìn trung hạn, hệ thống metro và các dự án hạ tầng tại Cần Giờ sẽ tiếp tục đóng vai trò là sức kéo quan trọng cho sản lượng tiêu thụ cốt lõi của doanh nghiệp.

Làm sạch bảng cân đối kế toán, tất toán nợ vay tài chính ngắn hạn

Tính đến thời điểm 30/09/2026, tổng tài sản của Vicem Hà Tiên ghi nhận gần 7.493 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt duy trì ở mức gần 450 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt gần 747 tỷ đồng, tăng 9%. Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 25% lên 871 tỷ đồng. Dòng vốn đầu tư đang được tập trung vào ba dự án chính bao gồm dự án Kiên Lương với hơn 234 tỷ đồng, khu nhà ở cán bộ công nhân viên tại nhà máy xi măng Bình Phước với hơn 200 tỷ đồng và dự án tận dụng nhiệt thải khí thải phát điện tại nhà máy xi măng Bình Phước với giá trị 209 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty còn gần 2.362 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu nợ tập trung chủ yếu ở khoản phải trả người bán ngắn hạn với gần 1.249 tỷ đồng và các khoản phải trả khác hơn 237 tỷ đồng.

Chỉ số tích cực nhất về sức khỏe tài chính của Vicem Hà Tiên là việc doanh nghiệp đã đưa dư nợ vay tài chính ngắn hạn từ mức hơn 589 tỷ đồng hồi đầu năm về mức 0 vào cuối quý 3. Việc xóa sạch khoản nợ vay ngắn hạn giúp công ty cắt giảm đáng kể chi phí lãi vay và loại bỏ hoàn toàn rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn. Dư nợ vay dài hạn của công ty hiện cũng chỉ duy trì ở mức rất thấp với gần 33 tỷ đồng.