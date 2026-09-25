Xi măng tốt là nền tảng, nhưng dùng thế nào để bê tông phát huy chất lượng cho ngôi nhà bền vững dài lâu?

Bảo dưỡng phun nước dưỡng ẩm khi trời nắng gắt

Khi một công trình xuất hiện vết nứt, bề mặt rỗ hay bê tông không đạt cường độ như kỳ vọng, phản xạ đầu tiên của không ít chủ nhà là nghi ngờ chất lượng xi măng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn kỹ thuật, chất lượng bê tông không chỉ đến từ xi măng mà là kết quả của cả một quá trình, từ lựa chọn vật liệu, cấp phối (tức tỷ lệ phối trộn giữa xi măng, cát, đá và nước), đến cách trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng sau khi thi công. Vì vậy, cùng sử dụng một loại xi măng đạt chuẩn nhưng hai công trình vẫn có thể cho ra chất lượng bê tông rất khác nhau nếu cách thực hiện từng công đoạn khác nhau.

Hãy bắt đầu từ một thao tác rất quen thuộc ngoài công trường: thêm nước. Khi hỗn hợp bê tông đặc, khó đổ hoặc khó san, người thợ đôi khi có xu hướng cho thêm nước để dễ thi công hơn. Nhưng lượng nước tăng lên đồng nghĩa tỷ lệ nước/xi măng thay đổi, và trong trường hợp hỗn hợp vữa không đúng tỉ lệ, bị dư nước, khi nước dư bay hơi có thể để lại nhiều khoảng rỗng trong bê tông và ảnh hưởng đến cường độ.

Tương tự, cát lẫn bùn, đá có kích thước không phù hợp hoặc trộn không đồng đều cũng khiến bê tông khó đạt độ đồng nhất. Khi đưa bê tông vào cốp pha, việc đầm không kỹ có thể khiến không khí sót lại trong hỗn hợp, tạo ra các vùng rỗng; trong khi cốp pha gỗ quá khô có thể hút một phần nước ở lớp bê tông tiếp giáp. Sau khi đổ, bê tông tiếp tục phát triển cường độ nhờ phản ứng giữa xi măng và nước. Nếu mất nước quá nhanh do nắng nóng, gió mạnh hoặc không được che phủ, lót bạt, tưới ẩm phù hợp, quá trình này cũng có thể bị ảnh hưởng. Bộ phận kỹ thuật Tân Thắng cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ nước:xi măng, chất lượng cốt liệu, cách trộn, đầm và bảo dưỡng đều là những yếu tố quan trọng đối với chất lượng bê tông.

Hướng dẫn cấp phối theo Mác bê tông – xi măng Tân Thắng

Điều này còn được thể hiện qua một thử nghiệm đối chứng tại nhà máy Tân Thắng: hai mẫu bê tông được thực hiện với cùng loại xi măng và cùng cấp phối, nhưng áp dụng cách bảo dưỡng khác nhau sau khi đổ. Một mẫu được che phủ, giữ ẩm kỹ bằng bạt; mẫu còn lại không được che phủ đầy đủ, khiến nước trong bê tông mất đi nhanh hơn trong quá trình phát triển cường độ. Kết quả cho thấy mẫu được bảo dưỡng đúng cách có cấu trúc đặc chắc và bề mặt đồng đều hơn, trong khi mẫu mất nước sớm xuất hiện nhiều khuyết tật và độ đặc chắc kém hơn. Thử nghiệm cho thấy chất lượng bê tông không chỉ được quyết định ở thời điểm phối trộn, mà còn phụ thuộc đáng kể vào cách công trình được chăm sóc trong những ngày tiếp theo.

Thử nghiệm tại nhà máy xi măng Tân Thắng cho 2 khối bê tông cùng nguyên liệu và cấp phối, nhưng khác cách bảo dưỡng

Về phía nhà sản xuất, Tân Thắng kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm trên dây chuyền công nghệ FLSmidth của Đan Mạch, với sản phẩm đáp ứng TCVN 6260:2020. Theo thông tin kỹ thuật được nhà máy chia sẻ, cường độ nén 3 ngày của xi măng Tân Thắng vượt chuẩn Việt Nam tới 45%, trong khi cường độ 28 ngày vượt chuẩn tới 15%, ngang chuẩn xi măng Châu Âu. Đây là những chỉ tiêu được xác định bằng thử nghiệm kỹ thuật, thay vì đánh giá cảm quan bằng màu sắc hay việc đập thử bê tông ngoài công trường.

Góc nhìn này cũng tương đồng với kinh nghiệm của những người trực tiếp làm nghề. Anh Kiên, chủ thầu với hơn 20 năm kinh nghiệm xây dựng tại Nghệ An, cho rằng khi lựa chọn xi măng cần cân đối cả yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả thi công. Với công tác xây, tô, trát thông thường, anh ưu tiên dòng Tân Thắng Dân dụng nhờ đặc tính độ mịn giúp vữa dẻo, dễ thi công và bám dính tốt; còn với những hạng mục kết cấu như móng, cột, dầm, sàn, anh lựa chọn dòng Tân Thắng Chất lượng cao phù hợp yêu cầu chịu lực. Đây cũng là cách tiếp cận thực tế: không phải hạng mục nào cũng cần sử dụng cùng một loại xi măng, mà cần lựa chọn đúng sản phẩm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

Cuối cùng, một công trình bền vững không bắt đầu và kết thúc ở việc chọn một bao xi măng. Chất lượng cần được kiểm soát xuyên suốt từ vật liệu, cấp phối đến thi công và bảo dưỡng. Xi măng đạt chuẩn là nền tảng quan trọng, nhưng để phát huy đầy đủ đặc tính của vật liệu, người sử dụng vẫn cần làm đúng ở công trường. Với Tân Thắng, bên cạnh kiểm soát chất lượng sản phẩm, đội ngũ kỹ thuật cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn cấp phối và quy trình thi công phù hợp.