Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) cho biết địa phương này đã ban hành 2 quyết định xử lý vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Xi măng Tân Thắng (Công ty Tân Thắng), đóng tại xóm Bắc Thắng, xã Quỳnh Thắng.

Theo hồ sơ, Công ty Tân Thắng đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 9/2009, do ông Văn Đình Quý giữ chức Tổng giám đốc. Doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp giấy phép khai thác mỏ đá sét ngày 28/2/2020 và mỏ đá vôi ngày 10/3/2020 để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng.

Công ty CP Xi măng Tân Thắng tại xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại mỏ đá vôi, công ty đã chiếm hơn 41.000 m2 đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Quỳnh Thắng, để khai thác khoáng sản trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2020 đến 9/6/2021.

Ngày 10/6/2021, các cơ quan chức năng đã bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp nhưng không xử lý hành vi chiếm đất theo quy định.

UBND xã Quỳnh Thắng đã lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định buộc Công ty CP Xi măng Tân Thắng nộp lại hơn 67 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Tại mỏ đá sét, doanh nghiệp cũng có hành vi chiếm 72.674 m² đất do Nhà nước quản lý để khai thác khoáng sản từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2025.

Với hành vi này, UBND xã Quỳnh Thắng quyết định xử phạt doanh nghiệp 350 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại 650 triệu đồng số lợi bất hợp pháp.

Những vi phạm về đất đai của Công ty CP Xi măng Tân Thắng đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Kết luận thanh tra số 708 ngày 2/10/2026.

Ngoài vi phạm về đất đai, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều sai phạm của doanh nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản như sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê và bàn giao trên thực địa; khai thác không đúng quy trình, kỹ thuật thiết kế mỏ; không nộp thiết kế mỏ đã được phê duyệt trước khi khai thác.

Doanh nghiệp còn có vi phạm trong việc lập biểu mẫu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ theo quy định.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND xã Quỳnh Thắng cũng ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn thuê đất khai thác khoáng sản tại mỏ đá sét của Công ty CP Xi măng Tân Thắng từ 30 năm xuống còn 25 năm.

Theo ông Hồ Anh Thắng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng, đến nay, doanh nghiệp đã nộp toàn bộ số tiền xử phạt và khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 1,067 tỉ đồng.