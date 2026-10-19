Xi măng Tân Quang nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm

Chủ động vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất

Năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành xi măng tiếp tục chịu nhiều sức ép từ biến động giá nguyên, nhiên liệu, chi phí vận chuyển và những khó khăn của thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang chủ động rà soát hoạt động sản xuất, tìm giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành dây chuyền, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm và ổn định việc làm cho người lao động.

Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng Tân Quang kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Theo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2026, công ty sản xuất 620.193 tấn xi măng các loại, đạt 69,68% kế hoạch năm; sản lượng clinker đạt 376.950 tấn, bằng 60,27% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 720.001 tấn, tương đương 80% kế hoạch năm. Trong đó, xi măng các loại tiêu thụ 704.609 tấn; clinker tiêu thụ 15.392 tấn, vượt kế hoạch tiêu thụ mặt hàng này.

Tổng doanh thu 9 tháng đạt 686,428 tỷ đồng, bằng 81,72% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 31,038 tỷ đồng, tương đương 67,23% kế hoạch và bằng 56,34% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhất là khi chi phí đầu vào và sức tiêu thụ thị trường còn nhiều biến động.

Ông Tống Thanh Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang, cho biết: giá nguyên, nhiên liệu tăng, biến động giá xăng dầu cùng với thị trường tiêu thụ thu hẹp do những khó khăn của nền kinh tế đã tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Để vượt qua khó khăn, công ty tập trung thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, đẩy mạnh cải tiến khoa học kỹ thuật, khuyến khích sáng kiến ứng dụng vào sản xuất, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp về môi trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ yêu cầu thực tế, việc rà soát từng khâu trong quy trình sản xuất, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, việc phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ, công nhân viên góp phần tìm kiếm những phương án cải tiến phù hợp, hướng tới giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ cần chú trọng trong quá trình sản xuất. Việc thực hiện các giải pháp môi trường gắn với cải tiến kỹ thuật không chỉ đáp ứng yêu cầu trong hoạt động công nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hướng tới phát triển ổn định, bền vững.

Tăng tốc tiêu thụ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch

Bên cạnh các giải pháp trong sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ được Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm khách hàng, duy trì các mối quan hệ hợp tác, mở rộng địa bàn tiêu thụ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cán bộ Công ty cổ phần xi măng Tân Quang kiểm tra kho nhiên liệu.

Kết quả 9 tháng cho thấy sản lượng tiêu thụ xi măng các loại đạt 704.609 tấn, bằng 79,17% kế hoạch năm. Đây là cơ sở để công ty tiếp tục tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trong quý IV, bám sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với việc tìm kiếm thị trường mới, duy trì khách hàng truyền thống và bảo đảm chất lượng sản phẩm là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh.

Về tài chính, trong 9 tháng, công ty nộp ngân sách 25,251 tỷ đồng, đạt 54,64% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 16,045 triệu đồng/người/tháng, bằng 109,16% kế hoạch năm. Kết quả này góp phần phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động và bảo đảm thu nhập cho người lao động giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Không chỉ chú trọng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty còn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp đã hỗ trợ an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 866 triệu đồng, trong đó ủng hộ bằng tiền mặt 304,4 triệu đồng và bằng xi măng trị giá 562,235 triệu đồng. Những đóng góp này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự phát triển của địa phương.

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ đặt ra đối với Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chặt chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Việc phối hợp đồng bộ các giải pháp từ kỹ thuật, quản trị đến thị trường sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trong thời gian tới.