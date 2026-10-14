Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ra quân trận đầu chưa như mong muốn

Các VĐV của XMLS Thanh Hóa ra quân trong cuộc so tài với LP Bank Ninh Bình.

Cuộc so tài với đương kim á quân LP Bank Ninh Bình được xem là trận đấu then chốt, ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu lọt vào Top 4 của XMLS Thanh Hóa mùa giải này. Chình vì vậy, Huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn của XMLS Thanh Hóa đã tung ra sân đội hình mạnh nhất gồm: đối chuyền đội trưởng Đoàn Thị Xuân, chuyền hai Tôn Thị Minh Thư, chủ công Hoàng Thị Thảo cùng ngoại binh Sasispapron, phụ công Bùi Thị Thu Thùy và Libero Nguyễn Thị Kim Liên.

Trận đấu giữa XMLS Thanh Hóa (áo xanh) và LP Bank Ninh Bình (áo vàng)

Trong set đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá cân bằng. Dù liên tục dẫn điểm trước đối thủ, nhưng trong thời điểm quyết định, XMLS Thanh Hóa đã thi đấu chùng xuống và để cho LP Bank Ninh chiến thắng với tỷ số 25/22.

Sang set thứ 2, hàng thủ của XMLS Thanh Hóa thi đấu không tốt khi liên tục mắc lỗi bước một và để thua chóng vánh với tỷ số 15/25.

Sang set thứ 3, với mục tiêu buộc phải thắng để nuôi hy vọng ngược dòng, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã thi đấu ấn tượng với những pha ghi điểm của ngoại binh Claire Hoffman để buộc trận đấu phải kéo dài sang set thứ 4.

Ở set thứ 4, dù rất cố gắng, nhưng đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn vẫn không thể lật ngược tình thế và để thua với tỷ số sát nút 23/25, qua đó thua chung cuộc 1/3 trước nhà á quân LB Bank Ninh Bình. Trận thua này khiến đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa tiếp tục đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 3 chiến thắng và 5 trận thua.

Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh sẽ đối đầu với đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vào lúc 19h30 ngày 15/10.

* Trước đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tham dự vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh tặng hoa cho nhà tài trợ.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa ghi nhận quá trình chuẩn bị của đội bóng. Đồng thời đề nghị Ban huấn luyện và các vận động viên thi đấu tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình và đạt kết quả tốt tại giải.

Công ty Xi măng Long Sơn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng bóng chuyền nữ Thanh Hóa trong giai đoạn 2027-2029, qua đó xây dựng đội bóng theo hướng ổn định, chuyên nghiệp, bền vững.

Với sự đồng hành của Công ty Xi măng Long Sơn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa cũng có thêm điều kiện để xây dựng định hướng lâu dài trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ bóng chuyền nữ. Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho các đội 1 hướng tới xây dựng lực lượng kế cận, từng bước nâng cao chất lượng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.