Xi măng hỗn hợp: Vật liệu thay thế bền vững, chi phí đầu tư thấp

Ngành công nghiệp xi măng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và quá trình đô thị hóa nhưng đây cũng là ngành công nghiệp có mức phát thải cao trên toàn cầu, chiếm khoảng 8% lượng phát thải khí nhà kính trên thế giới.

Theo Hiệp hội Xi măng và Bê tông toàn cầu, ngành xi măng hiện phát thải hơn 1,5 tỷ tấn CO2. Khoảng hai phần ba lượng phát thải sinh ra khi nung đá vôi là không thể tránh được, cách duy nhất để ngăn lượng phát thải nàu là giảm tỷ lệ clanke trong xi măng và giảm lượng xi măng dùng trong bê tông. Vật liệu mới, xi măng đất sét nung (LC3)được đánh giá không chỉ loại bỏ lượng phát thải từ phản ứng phân hủy đá vôi trong sản xuất clanke mà còn giúp giảm tiêu thụ năng lượng.

Theo ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), trong các giải pháp giảm phát thải, giảm tỷ lệ clanke thông qua tăng cường sử dụng các phụ gia khoáng phù hợp là một hướng đi có ý nghĩa cả về kỹ thuật, môi trường và kinh tế.

Ngành sản xuất xi măng của Việt Nam hiện lớn thứ 3 thế giới và chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải khí nhà kính trên cả nước. Ảnh minh họa: Unido

Tại Việt Nam, ngành sản xuất xi măng hiện lớn thứ 3 thế giới và chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải khí nhà kính trên cả nước. Khử cacbon trong ngành xi măng của Việt Nam có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại diện quốc gia của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Thảo đánh giá, giải pháp về xi măng hỗn hợp có thể giảm tới 40% lượng phát thải CO2 so với xi măng thông thường và vẫn duy trì được các tính năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của thị trường. Việt Nam hoàn toàn đủ cơ sở để có thể sản xuất xi măng LC3.

Mặc dù động lực khử cacbon ngày càng mạnh mẽ, ngành xi măng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tiếp cận tài chính, năng lực kỹ thuật, khung pháp lý, khả năng tiếp nhận sản phẩm cacbon thấp của thị trường.

"Chúng tôi mong muốn hỗ trợ ngành xi măng, biến quá trình khử carbon thành một cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng chống chịu trong dài hạn. UNIDO sẽ tiếp tục cam kết phối hợp chặt chẽ với chính phủ, doanh nghiệp, Hiệp hội Xi măng, các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp công nghệ, các tổ chức nghiên cứu, các đối tác quốc tế và trong nước để giải quyết những thách thức trong quá trình khử carbon",đại diệnTổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định.

Các công trình xây dựng và hạ tầng hiện chiếm khoảng 40% lượng phát thải carbon toàn cầu, tương đương 15 tỷ tấn mỗi năm. Theo các chuyên gia, để giảm nhanh dấu chân carbon của công trình và hạ tầng, cần tập trung vào lượng phát thải phát sinh trước khi công trình được đưa vào sử dụng.

Đây cũng chính là mục tiêu chiến lược đến năm 2030 phải giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng… được đề ra tại Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững của Chính phủ.