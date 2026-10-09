Xhaka bị kết tội sử dụng chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả

Xhaka sử dụng chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả.

Vụ việc liên quan đến tiền vệ 33 tuổi được Văn phòng Công tố thành phố Lucerne, Thụy Sĩ điều tra trong thời gian qua. Xhaka thậm chí phải rút khỏi danh sách tuyển Thụy Sĩ tham dự các trận đấu Nations League gần đây để giải quyết những vấn đề pháp lý.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ nghi vấn một nữ bác sĩ tại Lucerne cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine cho nhiều người mà không thực hiện việc tiêm chủng thực tế. Người phụ nữ này bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Trong quá trình điều tra, Xhaka thừa nhận có được giấy chứng nhận không hợp lệ và xin lỗi, cho rằng quyết định của mình xuất phát từ sự lo ngại về vaccine cũng như phán đoán thiếu sáng suốt. Tiền vệ đang khoác áo Sunderland công khai kết quả xử lý vụ việc trên mạng xã hội.

"Tôi trực tiếp lên tiếng cách đây vài tuần và khẳng định rằng mình chịu trách nhiệm về quyết định đó. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này. Sau khi cung cấp đầy đủ lời khai cho Văn phòng Công tố, quyết định cuối cùng đã được đưa ra", Xhaka chia sẻ.

Theo tiền vệ người Thụy Sĩ, anh bị kết tội theo thủ tục xử phạt bằng lệnh phạt tóm tắt vì hành vi nhận giấy chứng nhận sai sự thật. Hình phạt là khoản tiền tương đương 50 đơn vị phạt ngày, mỗi đơn vị trị giá 3.000 franc Thụy Sĩ, nhưng được treo trong thời gian thử thách hai năm. Điều đó đồng nghĩa khoản phạt không phải thi hành nếu Xhaka không phạm thêm tội trong thời gian này.

Xhaka dự kiến trở lại đội tuyển Thụy Sĩ trong đợt tập trung tháng 11 và tiếp tục đảm nhiệm băng đội trưởng. Anh gia nhập Sunderland mùa trước và giúp CLB xuất sắc giành vé dự cúp châu Âu. Hiện Xhaka cùng đội bóng có khởi đầu chậm chạp ở mùa giải này khi mới giành được 4 điểm sau 5 vòng.