XG hủy hai đêm diễn tại Mỹ và Mexico

XG bất ngờ hủy hai buổi diễn tại Dallas (Mỹ) và Mexico City trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới THE CORE World Tour. Ban tổ chức cho biết nguyên nhân xuất phát từ "những trường hợp bất khả kháng", đồng thời xác nhận toàn bộ khán giả đã mua vé sẽ được hoàn tiền.

Theo thông báo được đưa ra ngày 5/10, XG sẽ không còn biểu diễn tại Dallas vào ngày 17/11 và Mexico City vào ngày 22/11 như lịch trình ban đầu. Hai đêm diễn này đều nằm trong chặng Bắc Mỹ và Mỹ Latinh của THE CORE World Tour, chuyến lưu diễn thế giới thứ hai của nhóm nhạc nữ Nhật Bản.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì sự thay đổi ngoài dự kiến, đồng thời hướng dẫn những khán giả đã mua vé liên hệ với nền tảng bán vé ban đầu để thực hiện thủ tục hoàn tiền. Vé đêm diễn tại Dallas được phân phối thông qua Ticketmaster, trong khi khán giả mua vé cho chương trình tại Mexico City thông qua Superboletos.

Đáng chú ý, thông báo chỉ đề cập đến "những trường hợp bất khả kháng" mà không cung cấp thêm thông tin cụ thể về nguyên nhân khiến hai buổi diễn bị hủy. Hiện cũng chưa có thông tin cho thấy các đêm diễn tại Dallas và Mexico City sẽ được sắp xếp lại trong thời gian tới.

Việc hủy hai đêm diễn diễn ra ngay trước khi XG bước vào chặng Bắc Mỹ và Mỹ Latinh của THE CORE World Tour. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm dự kiến khởi động chặng này tại Oakland Arena vào ngày 3/11, sau đó tiếp tục di chuyển qua nhiều thành phố trước khi kết thúc tại Mexico City vào ngày 22/11.

Với việc đêm diễn tại Mexico City bị hủy, lịch trình của chặng Bắc Mỹ và Mỹ Latinh vì thế cũng có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, những buổi diễn còn lại trong khu vực hiện vẫn được giữ theo kế hoạch đã công bố.

THE CORE là chuyến lưu diễn thế giới thứ hai của XG, được thực hiện nhằm quảng bá album phòng thu đầu tay cùng tên của nhóm. Phát hành ngày 23/1/2026 thông qua XGALX, album gồm 10 ca khúc, kết hợp nhiều màu sắc như dance-pop, R&B, hip-hop và house. Dự án được giới thiệu với các ca khúc như Gala, 4 Seasons, Hypnotize và PS118, qua đó tiếp tục cho thấy định hướng âm nhạc mang tính quốc tế của nhóm.

Album THE CORE cũng đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong hành trình mở rộng thị trường của XG khi góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sau khi phát hành album, nhóm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động biểu diễn quốc tế, từ Nhật Bản đến nhiều thị trường tại châu Á, Australia và châu Âu.

Tại Nhật Bản, XG từng thực hiện nhiều đêm diễn quy mô lớn tại những địa điểm nổi tiếng như KArena Yokohama, Osaka-Jo Hall và Yoyogi. Những màn trình diễn này góp phần củng cố vị thế của nhóm sau khi XG ngày càng mở rộng lượng người hâm mộ bên ngoài Nhật Bản. THE CORE World Tour vì thế được kỳ vọng trở thành một bước tiến tiếp theo trong hành trình quốc tế hóa của nhóm nhạc gồm bảy thành viên. Việc đưa tour diễn tới Bắc Mỹ và Mỹ Latinh được xem là cơ hội để XG tiếp cận sâu hơn với những thị trường âm nhạc lớn.

Dù hai buổi diễn tại Dallas và Mexico City đã được xác nhận hủy, kế hoạch lưu diễn tổng thể của XG vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Nhóm vẫn dự kiến thực hiện các đêm diễn còn lại tại Bắc Mỹ và Mỹ Latinh, đồng thời duy trì lịch trình biểu diễn được công bố cho năm 2027, trong đó có các chương trình tại những sân vận động mái vòm ở Tokyo và Osaka.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể phía sau việc hủy hai đêm diễn vẫn là điều khiến người hâm mộ quan tâm. Khi ban tổ chức chỉ đưa ra lý do "những trường hợp bất khả kháng" mà không giải thích thêm, nhiều khán giả hiện vẫn chờ thông tin chính thức từ XG và ê-kíp về những thay đổi tiếp theo của THE CORE World Tour.