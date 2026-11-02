Xét xử vụ xăng dầu 1.300 tỷ đồng: Triệu tập đại diện 2 bộ và 6 cơ quan thuế

Bị cáo Chu Thị Thành (trái) và bị cáo Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức (Ảnh: Bộ Công an).

Theo đó, các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội: “Tham ô tài sản”; “In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Trong số 23 bị cáo, có 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức gồm: Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng), Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc), Mai Anh Tuyên (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội: “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.

Với 6 bị cáo: Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, Thủ quỹ); 2 nhân viên kế toán Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1993), Dương Thị Thanh Hương (SN 1983); 3 nhân viên Lê Khắc Duẩn (SN 1992), Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) và Chu Việt Hùng (SN 1986) cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Với các bị cáo còn lại: gồm Nguyễn Văn Công (SN 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh), Mai Thị Kim (SN 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim), Trương Đình Hải (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Phạm Đức Tiệp (SN 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Đỗ Thế Năng (SN 1979, Giám đốc Công ty BMT), Lê Mai Tú (SN 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát), Đào Đăng Khải (SN 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc), Lê Văn Đồng (SN 1964, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh), Trần Quốc Lộc (SN 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Trong đó, bị cáo Cao Bảo Ngọc (SN 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”. Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Trong số các bị cáo nêu trên, có 6 bị cáo bị tạm giam và 17 bị cáo được tại ngoại.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo: Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cùng liên quan đến vụ án, các bị cáo: Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện Kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Với hai bị cáo, Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, riêng bị cáo Mai Anh Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cho rằng, việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này...

Tính đến thời điểm hiện tại có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có 3 luật sư bào chữa.

Được biết, để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử ngày hôm nay, HĐXX đã triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty và các cá nhân khác.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và đại diện 6 cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố đến phiên tòa với tư cách người tham gia tố tụng.