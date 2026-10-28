Xét xử vụ truy đuổi khiến 2 người tử vong ở Huế

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, 8 bị cáo gồm Nguyễn Đình Phúc Hưng, Ngô Hoàng Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Hiếu Thuận, Trương Đạt, Trần Hưng, Nguyễn Duy Đô, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thanh Nghĩa bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Nguyễn Đình Phúc Hưng và Nguyễn Duy Đô còn bị truy tố thêm về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mang hung khí, truy đuổi đối phương với tốc độ cao

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h45 ngày 1/2/2026, xuất phát từ mâu thuẫn và việc bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, Hưng, Đô, Nghĩa, Trần Hưng, Thịnh, Thuận, Đạt và Phước cùng 4 người chưa thành niên đã bàn bạc, thống nhất tìm nhóm đối phương để đánh trả thù. Bốn người chưa thành niên này đã được tách ra xử lý trong vụ án khác.

Chuẩn bị cho việc trả thù, cả nhóm mang theo một cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại và 4 vỏ chai bia, rồi sử dụng 6 xe mô tô di chuyển trên nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, các bị cáo lập tức tăng tốc truy đuổi với vận tốc khoảng 80-90 km/h. Trong quá trình này, các đối tượng liên tục áp sát, sử dụng hung khí tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài (chưa đủ 16 tuổi) và Huỳnh Tuấn Kiệt.

Cụ thể, Nguyễn Duy Đô điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đình Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Nguyễn Thanh Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Nguyễn Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Ngô Hoàng Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

Trước sự truy đuổi ráo riết và những đợt tấn công liên tiếp, Sơn điều khiển xe mô tô bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát vào bó vỉa, chiếc xe mất lái, lao vào bó vỉa bên trái Công viên An Hòa, phường Hương An, TP Huế.

Vụ việc khiến Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Kiệt bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo phạm tội “Giết người” với các tình tiết định khung “Giết 2 người trở lên”, “Giết người dưới 16 tuổi” và “Có tính chất côn đồ”. Đây là những tình tiết thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, khi các bị cáo đã bất chấp nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.

Nhiều lần vi phạm, vẫn tiếp tục tái phạm

Đáng chú ý, hồ sơ vụ án cho thấy một số bị cáo từng nhiều lần bị xử lý hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào trường giáo dưỡng do liên quan đến các hành vi mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Một số người còn từng bị xét xử về các tội danh khác.

Trong đó, Nguyễn Đình Phúc Hưng nhiều lần bị xử lý hành chính về hành vi mang theo vũ khí thô sơ, công cụ có khả năng gây sát thương nhằm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương và đưa vào trường giáo dưỡng.

Nguyễn Duy Đô cũng từng bị xử phạt hành chính về các hành vi liên quan đến hung khí, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; bị đưa vào trường giáo dưỡng và từng bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu Thuận mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Đình Phúc Hưng 20 năm 9 tháng tù và Nguyễn Duy Đô 20 năm tù cùng về hai tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa 18 năm tù, Trần Hưng 19 năm tù, Ngô Hoàng Quốc Thịnh 17 năm tù, Trương Đạt 16 năm tù và Nguyễn Văn Phước 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo lắng nghe bản luận tội của đại diện VKS tại phiên tòa.

Cái giá cho hành vi coi thường pháp luật

Những bản án nghiêm khắc được tuyên tại phiên tòa là cái giá cho hành vi coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ từ những xích mích cá nhân, các bị cáo đã tụ tập đông người, chuẩn bị hung khí, tổ chức truy đuổi và đẩy vụ việc đến hậu quả không thể cứu vãn.

Hai người mất mạng, một người mang thương tích, còn tương lai của những người gây án cũng phải đối diện với những bản án đặc biệt nghiêm khắc.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Đáng lo ngại, một số bị cáo từng nhiều lần vi phạm, bị xử lý và giáo dục nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, cho thấy những hạn chế trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ gia đình và cộng đồng.

Từ thực tế này, công tác quản lý, giáo dục con em cần được các gia đình quan tâm thường xuyên và thực chất hơn. Việc nắm bắt các mối quan hệ, hoạt động, thói quen sinh hoạt; quản lý việc sử dụng phương tiện, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định là những giải pháp cần thiết để phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cộng đồng cần gắn với những vụ việc cụ thể, giúp người trẻ nhận diện rõ hậu quả pháp lý cũng như những mất mát không thể khắc phục từ hành vi bạo lực.

Phiên tòa khép lại với những bản án nghiêm khắc, nhưng nỗi đau của gia đình các nạn nhân sẽ còn kéo dài. Đây là lời cảnh tỉnh đối với những người trẻ có suy nghĩ bồng bột, coi thường pháp luật: một phút nóng giận, một hành vi bạo lực có thể đánh đổi bằng cả tương lai, thậm chí cướp đi mạng sống của người khác.