Xét xử vụ tham ô 78 tỷ đồng Quỹ Bình ổn xăng dầu: Đề nghị 1 án chung thân

Chủ tịch Thiên Minh Đức bị đề nghị 16-18 năm tù

Sáng 3/11, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện KSND Tp.Hà Nội trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bà Chu Thị Thành bị đề nghị 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 2-3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt, nữ Chủ tịch Thiên Minh Đức bị đề nghị mức án 16-18 năm tù, đồng thời chịu hình phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, bên phải (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các bị cáo còn lại bị đề nghị nhiều mức án khác nhau, tùy theo vai trò và hành vi phạm tội. Trong đó, mức cao nhất là tù chung thân, thấp nhất là phạt tiền. Một số bị cáo được đề nghị hưởng án treo.

Theo cáo buộc, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn, sau đó sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa lượng hàng đã bán, qua đó chiếm đoạt gần 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG). Ngoài ra, bị cáo còn bị cáo buộc hưởng lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Tại phiên tòa, bà Thành khai năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tồn kho lớn. Trước tình hình này, doanh nghiệp tổ chức họp và đưa ra phương án bán hàng không xuất hóa đơn nhằm đẩy nhanh tiêu thụ.

Bà Thành thừa nhận đã đồng ý với phương án trên, nhưng nhiều lần khẳng định mục đích chỉ nhằm giải quyết hàng tồn kho, có nguồn tiền duy trì hoạt động và thanh toán các nghĩa vụ với đối tác, chứ không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền Quỹ BOG.

Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa đã phân tích việc doanh nghiệp bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ theo quy định chính là hành vi chiếm đoạt khoản tiền phải nộp vào Quỹ BOG.

Trước những phân tích của HĐXX, bà Thành thừa nhận doanh nghiệp đã vi phạm quy định về trích lập quỹ và cho biết đã nhận thức được sai phạm.

Về khắc phục hậu quả, nữ bị cáo khai đã nộp gần 100 tỷ đồng, thừa hàng trăm triệu đồng tổng số tiền phải khắc phục.

Cựu kế toán PV Oil Vũng Áng bị đề nghị tù chung thân

Đáng chú ý, bị cáo Hà Ngọc Vinh - cựu kế toán PV Oil Vũng Áng, bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo buộc, Vinh đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý của PV Oil Vũng Áng để bán trái phép hơn 5 triệu lít xăng dầu cho các doanh nghiệp bên ngoài mà không xuất hóa đơn, không cập nhật dữ liệu lên hệ thống, qua đó chiếm đoạt hơn 94 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Tại phiên tòa, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết bản thân đã lợi dụng những lỗ hổng trong quản lý để thực hiện việc bán xăng dầu ngoài sổ sách. Đáng chú ý, bị cáo khai phần lớn số tiền chiếm đoạt đã được sử dụng để đánh bạc trực tuyến và thua hết, không dùng vào mục đích khác, cũng không chia cho ai.

Các bị cáo tại toà (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về khắc phục hậu quả, Vinh cho biết đã bán toàn bộ đất đai do ông bà để lại, thậm chí bán cả căn nhà của mình, gom góp được 3,5 tỷ đồng để nộp lại.

Toàn bộ số xăng dầu mà Vinh bị cáo buộc chiếm đoạt được bán cho Cao Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty Việt Trung, với mức chiết khấu từ 500-1.000 đồng/lít. Qua đó, Ngọc được hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng.

Với vai trò đồng phạm giúp sức cho Vinh, Cao Bảo Ngọc bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tham ô tài sản và 30-36 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp hình phạt, bị cáo này đối diện mức án 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Ngoài hai bị cáo trên, Viện kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn với các bị cáo là cấp dưới, một số bị cáo khác bị đề nghị mức án tù từ 18 tháng đến 3 năm, trong đó có người được đề nghị hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tù từ 3-6 tháng tù hoặc phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy hành vi và mức độ vi phạm.

Sau phần luận tội, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận, các luật sư và bị cáo thực hiện quyền bào chữa, đưa ra những quan điểm đối đáp với đại diện Viện kiểm sát.